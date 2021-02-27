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بالفيديو.. أمجد طه يسخر من تقرير "سمعنا و يتهيأ لنا"

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. أمجد طه يسخر من تقرير "سمعنا و يتهيأ لنا"

نايف السالم (صدى):
سخر الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، أمجد طه، من التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول مقتل المواطن جمال خاشقجي، رحمه الله.

وأطلق طه على التقرير عنوان " سمعنا ويتيهأ لنا " ،في سخرية من افتقار التقرير لأي أدلة قوية.

وقال طه: " لدى السعودية قيادة و إدارة و إرادة قوية، لم تتأثر بحروب و تفجيرات وصواريخ اُطلقت ضدها فمابالك بتقرير "سمعنا و يتهيأ لنا".

وأكد أن المواقف الشعبية والرسمية السيادية العربية والدولية، اليوم أثبتت المكانة العظيمة للسعودية وقيادتها.

المملكة ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في تقرير جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي

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أحدث التعليقات

abdul
اذا كانت بعض البلديات تطعم لحوم مسمومة للكلاب الضالة فشيمة بعض ابناء الحارة ربط الكلاب وتجويعها.
بلبل البحر
العنوان يوحي بأن العلاقة الآثمة من الخال مع زوجة ابن الأخت!
abdul
الذي تم تداوله هو تقرير وكالة الاستخبارات الامركية CIA وليس تعليق صحفي او اخبار رياضية .
abdul
صدق من قال ج/ رِيتْوِت
الحكم
الاستخبارات الامريكيه فشلت فشل ذريعا في الكشف عن واقعة اغتيال الرئيس الامريكي جون كينيدي منذو عام 1963 حتي الان فكيف لها بالمصداقيه وهي تبني تقريرها علي الظنون والشكوك والتخمينات والفرضيات في مقتل خاشقجي السعوديون لن يخضعو للابتزازات ايا كان مصدرها كلنا دروع لمحمد بن سلمان

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