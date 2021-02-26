بالفيديو.. ناقد رياضي يهاجم رئيس النصر: لو طُبق النظام لكنت أنت موقوفاً

ماجد محمد (صدى):
هاجم الناقد الرياضي محمد الشيخ، رئيس نادي النصر صفوان السويكت، بعد انتقاده قرارات لجنة الانضباط، التي صدرت أمس الخميس، مؤكدًا أنه لو طبق النظام بحذافيره لكان رئيس النصر موقوفاً لمدة سنة.
وأوضح محمد الشيخ، في لقائه ببرنامج "الدوري مع وليد" على قناة "SBC"، إن ما حدث في مباراة النصر والشباب وضع على طاولة لجنة الانضباط، ومن حق صفوان السويكت أن يصعّد وينتقد القرارات، لافتًا إلى أن نفس الطاولة هي التي وضع عليها تغريدات السويكت التي تضمنت تلميحات بالترصد من قبل الحكام تجاه نادي النصر، ومع ذلك عوقب بغرامة مالية فقط ولفت نظر.
وقال "الشيخ" أن لجنة الانضباط تجاوزت عن معاقبة رئيس النصر؛ بسبب تلك التغريدات، ولو طبق النظام بحذافيره لكان الآن موقوفاً لمدة عام، فيما انتقد "السويكت" قرارات لجنة الانضباط بشأن حسين عبدالغني ورئيس نادي الشباب خالد البلطان ولاعب الفريق سيبا بشأن أحداث مباراة النصر والشباب، مبيناً أن العقوبات كانت مخففة جداً.
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