رئيس النصر عن قرارت لجنة الانضباط: تمخض الجبل فولد فأرًا

نواف السالم (صدى):
انتقد رئيس نادي النصر، صفوان السويكت، أمس الخميس، قرارت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم ضد رئيس نادي الشباب خالد البلطان ولاعبه سيبا، ومسؤول النصر حسين عبدالغني.
وقال صفوان السويكت: " إساءات لفظية وتجريح وإتهام في الذمم وتشهير أمام الملأ وتعدي على السمعة الشخصية وتأليب للرأي العام وإساءة لوجه الرياضة السعودية داخليا وخارجيا ومخالفة صريحة لجميع المواد النظامية، وفي النهاية عقوبة مخففة جدا !!! تمخض الجبل فولد فأرا .. عجبي والله ".
وأضاف رئيس النصر بعد قرارات لجنة الانضباط: "ا لأمل في الله.. ثم النيابة العامة والمحكمة الجزائية في إحقاق الحق والأخذ بحق المظلوم ".
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