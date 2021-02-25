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شاهد.. أكثر من 8 آلاف فرصة عمل يوفرها تطوير السودة

Time منذ 47 دقيقة
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شاهد.. أكثر من 8 آلاف فرصة عمل يوفرها تطوير السودة

نايف السالم (صدى):
أكد الأكاديمي المتخصص في إدارة وتسويق السياحة حذيفة مدخلي، أن تطوير السودة سيخلق أكثر من 8 آلاف فرصة عمل.

وقال حذيفة مدخلي، إن القيمة الحقيقية للسياحة في تأثيرها غير المباشر، مضيفا: " عندما تنتعش السياحة في أي وجهة تنشط العديد من القطاعات المختلفة ".

وأضاف: " السياحة تخلق فرص استثمارية جيدة، وتحسن من مستوى دخل الأسرة وتنعش الاقتصاد بشكل كامل ".

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، أطلق شركة السودة للتطوير في منطقة عسير، باستثمارات متوقعة تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال.

وتهدف الشركة إلى الاستثمار في البنية التحتية وتطوير قطاعي السياحة والترفيه، من خلال العمل على تطوير منطقة المشروع التي تشمل السودة وأجزاء من محافظة رجال ألمع، لتصبح وجهة سياحية جبلية فاخرة.

بالفيديو.. دوافع اختيار السودة وجهة سياحية عالمية

Time واتساب
السودة
فرصة عمل

أحدث التعليقات

الملل
اي موسوعه هذا يدخل المزبلة من اوسع اوبوابه وسخ شوف القذاره
الملل
8000 وضيفه عدد مبالغ فيه ومستحيل جدا
اللهو البرى
يالله عفوك.. وطالبك أن تغفر الذنوب.. اليوم شايب لاعادني ل عواج الدروب.. ....... َََ جميل بالإنسان أن يتعلم من دروس الحياة.. وقصة هذي ومثلها كثير ماكان لها أن تفضح نفسها وتنخا الناس عليها أن ترفع شكوى فيه وانتهى الأمر.
ابو وليد
خلوه يحلم -- الاحلام لسى ما عليها ضرائب
ابو محمد 😎 ✍️
ياليتكم بربستوا راس البرسوسه باالترااب ،،

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