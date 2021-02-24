الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. دوافع اختيار السودة وجهة سياحية عالمية

Time منذ ساعة
Views 1508
Comment 1
بالفيديو.. دوافع اختيار السودة وجهة سياحية عالمية

عادل الحربي (صدى):
أكد المستثمر في قطاع السياحة سعود العيدي، أن الميزة التنافسية للسودة لتكون وجهة سياحية عالمية، في المقام الأول هي أن جوها طوال العام مناسب وأيضا تعد أعلى قمة في المملكة.

وأوضح سعود العيدي، أن تواجد المواطنين والمقيمين في السودة يزداد بشكل ملحوظ في فصل الصيف، وهو ما يعود بالنفع على المستثمرين.

وأشار إلى تواجد المواطنين والمقيمين بكافة فئاتهم، قائلا: " السودة تخدم الشخص الباحث عن الرفاهية العالية أو الأقل " .

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، أطلق شركة السودة للتطوير في منطقة عسير، باستثمارات متوقعة تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال.

وتهدف الشركة إلى الاستثمار في البنية التحتية وتطوير قطاعي السياحة والترفيه، من خلال العمل على تطوير منطقة المشروع التي تشمل السودة وأجزاء من محافظة رجال ألمع، لتصبح وجهة سياحية جبلية فاخرة تتميز بثقافتها الأصيلة، وتراثها الفريد وطبيعتها الساحرة، وتقديم خيارات سكنية وترفيهية متنوعة.

ولي العهد يعلن عن إطلاق شركة السودة للتطوير باستثمارات متوقعة تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال

Time واتساب
المملكة
السودة
وجهة سياحية

أحدث التعليقات

وطني الحبيب
اقصد يمر بظروف ماليه صعبه جداااااااااااااااااااااااااااااااا
abdul
مو هذا تبع الموال : انا وحبيبي اتربّينا في وسط المضرط ؟
وطني الحبيب
النصر بمر بفتره صعبه اشوي
وطني الحبيب
اهداء اشوي يعطيك العافيه
abdul
هذا اللي يقولون : اتجوّزله بفلوسه ناحِرة .

أخر الأخبار

لاعب الاتحاد يكشف سر لقبه المخطوف من غوميز وقميص رونالدو
لاعب الاتحاد يكشف سر لقبه المخطوف من غوميز وقميص رونالدو
Time منذ 5 دقائق Views 1177
أمريكا بشأن الاتفاق النووي: "للصبر حدود"
أمريكا بشأن الاتفاق النووي: "للصبر حدود"
Time منذ 21 دقيقة Views 1332
السجن المشدد 7 سنوات مصير الفنانة عبير بيبرس قاتلة زوجها
السجن المشدد 7 سنوات مصير الفنانة عبير بيبرس قاتلة زوجها
Time منذ 30 دقيقة Views 576
نفداك
نفداك
Time منذ 37 دقيقة Views 189
الذايدي : المشاكل بين لاعبي الهلال والنصر بدأت بعد حضور حسين عبدالغني وبيتروس
الذايدي : المشاكل بين لاعبي الهلال والنصر بدأت بعد حضور حسين عبدالغني وبيتروس
Time منذ ساعة Views 416
بالفيديو.. دوافع اختيار السودة وجهة سياحية عالمية
بالفيديو.. دوافع اختيار السودة وجهة سياحية عالمية
Time منذ ساعة Views 1508
سعود الصرامي : قرار سري في النصر بإبعاد حمدالله
سعود الصرامي : قرار سري في النصر بإبعاد حمدالله
Time منذ ساعة Views 429
عبدالله الدعيع : مشكلة الهلال ليست في المدرب بل بسبب أن اللاعبين متشبعين بالبطولات
عبدالله الدعيع : مشكلة الهلال ليست في المدرب بل بسبب أن اللاعبين متشبعين بالبطولات
Time منذ ساعة Views 218
فوز قاتل لريال مدريد أمام أتالانتا
فوز قاتل لريال مدريد أمام أتالانتا
Time منذ ساعة Views 1574
برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية في الليجا
برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية في الليجا
Time منذ ساعة Views 1524