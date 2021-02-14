مطالب بإستقالة صفوان السويكت بعد هزيمة النصر الساحقة أمام الشباب

ماجد محمد (صدى):
تسببت هزيمة النصر الساحقة أمام الشباب في لقاء أمس السبت برباعية نظيفة في غضب كبير ضد رئيس النصر صفوان السويكت .
وارتفعت أصوات المطالبين بإستقالة صفوان السويكت على تويتر ، مؤكدين تراجع آداء النصر وظهور خلافات لا تليق بمكانته ، كالتي حدثت بين حسين عبد الغني وسيبا وغيرها من الإنتقادات .
وطالب الإعلامي سلطان الزايدي بإستقالة صفوان السويكت معترفاً ببعض إنجازاته ، وقال : اعتقد د.صفوان السويكت رغم قلة خبرته في العمل الرياضي إلا أنه كان سبب في تغييرات إيجابية كثيرة في النصر،والنتائج بالمجمل لم تكن سيئة، سواء على الصعيد المحلي أو القاري، بدليل كل الذين تعاقبوا على إدارة النصر لم يصلوا لنصف نهائي آسيا .
واختتم تغريدته قائلاً : أتمنى استقالته لكن هو رجل يذكر ويشكر !
وكان صفوان السويكت قد ظهر بعد انتهاء المباراة أمس وهو مندفع بسيارته ويقودها بسرعة جنونياً .
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