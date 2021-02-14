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مطالب بإستقالة صفوان السويكت بعد هزيمة النصر الساحقة أمام الشباب

Time منذ 33 دقيقة
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مطالب بإستقالة صفوان السويكت بعد هزيمة النصر الساحقة أمام الشباب

ماجد محمد (صدى):
تسببت هزيمة النصر الساحقة أمام الشباب في لقاء أمس السبت برباعية نظيفة في غضب كبير ضد رئيس النصر صفوان السويكت .

وارتفعت أصوات المطالبين بإستقالة صفوان السويكت على تويتر ، مؤكدين تراجع آداء النصر وظهور خلافات لا تليق بمكانته ، كالتي حدثت بين حسين عبد الغني وسيبا وغيرها من الإنتقادات .

وطالب الإعلامي سلطان الزايدي بإستقالة صفوان السويكت معترفاً ببعض إنجازاته ، وقال : اعتقد د.صفوان السويكت رغم قلة خبرته في العمل الرياضي إلا أنه كان سبب في تغييرات إيجابية كثيرة في النصر،والنتائج بالمجمل لم تكن سيئة، سواء على الصعيد المحلي أو القاري، بدليل كل الذين تعاقبوا على إدارة النصر لم يصلوا لنصف نهائي آسيا .

واختتم تغريدته قائلاً : أتمنى استقالته لكن هو رجل يذكر ويشكر !

وكان صفوان السويكت قد ظهر بعد انتهاء المباراة أمس وهو مندفع بسيارته ويقودها بسرعة جنونياً .

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Time واتساب
النصر
الشباب
سلطان الزايدي
صفوان السويكت

أحدث التعليقات

abdul
بلّوها واشربوا مايّتها.
أبوخالد.أبها.
أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الأحد، النجم ماجد المهندس، وهو يوجه رسالة هامة للشباب بمناسبة عيد الحب. ================================================================= ويذكر أن النجم ماجد المهندس، يستعد لطرح أحدث أعماله الفني وهي أغنية جديدة ================================================================= حينما يتم تقديم هؤلاء الأشخاص على أنهم نجوم .. وعمل الدعاية لهم .. والإحتفاء بهم .. ونعتهم بأوصاف تدل على علوهم ومكانتهم في نفس من يمدحهم .. فإنه يتم تحريف الحقائق .. والكذب على الأجيال القادمه وذلك بتصوير هؤلاء الضائعين .. بأنهم نجوما وكواكب ووووو الخ .. شيء مؤسف .. أن يتم خزن النجومية في مهرجين ومغنيين .. لاتستفيد منهم الأمة بشيء بل إنهم سبب لضياع الأجيال وانحرافهم عن ماينفعهم في دينهم ودنياهم إضافة إلى أنهم يشيعون المنكرات بين الأجيال .
كان زمان
فعلاً تصديق الأمر هو المحزن .. !!!!
محمد احمد
في حال كان الحكم صادر من الهيئة العليا كيف يتم الاتماس , وهل محدد بمدة
كان زمان
شي مؤسف .. خروج عن النص من الجميع ..!!!

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