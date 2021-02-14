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"الدويش": وصلة الشتم المتداولة بين الشباب والنصر صوت وصورة تتطلب إجراء صارم

Time منذ ساعة
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"الدويش": وصلة الشتم المتداولة بين الشباب والنصر صوت وصورة تتطلب إجراء صارم

نواف السالم (صدى):
طالب الإعلامي الرياضي محمد الدويش بضرورة محاسبة كل من تجاوز من النصر أو الشباب أثناء وبعد لقاء أمس السبت بشكل قانوني .

واستنكر الإعلامي محمد الدويش تبادل السباب بين الجانبين ، قائلاً : يجب أنْ يُعاقب مَن تجاوز من الشباب أو النصر .

وأضاف محمد الدويش عبر حسابه الرسمي في تويتر : وصلة الشتم المتداولة صوتًا وصورةً تتجاوز عقوبة انضباطية إلى إجراء صارم حازم يحفظ للمنصات وقارها ورقيها ونخبويتها .

وكانت مصادر قد كشفت أن إدارة النصر تعتزم التقدم بشكوى رسمية ضد رئيس الشباب خالد البلطان ، الذي وجه اتهامات للمدير التنفيذي للنصر حسين عبد الغني .

وشهدت مباراة أمس التي انتهت بفوز الشباب على النصر برباعية نظيفة ، جدل كبير حيث اتهم البلطان حسين عبد الغني بسب نجم الشباب سيبا ، وتطور الأمر على السوشيال ميديا من الجانبين ومشجعيهم .

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النصر يتحرك ضد خالد البلطان

Time واتساب
النصر
الشباب
محمد الدويش
حسين عبد الغني
سيبا

أحدث التعليقات

ربيعان
البلطان يحاول يستفز حسين بأتهامه بتلفض على سامبا بقوله ياقرد كان من المفروض ان يتقدم البلطان بشكوا اذا كان كلامه صحيح ولكن تصرفه وماقاله ومن معه من كلام يدل على سوء تربيتهم معه فلوس بس مامعه عقل
ربيعان
البلطان يحاول يستفز حسين بأتهامه بتلفض على سامبا بقوله ياقرد كان من المفروض ان يتقدم البلطان بشكوا اذا كان كلامه صحيح ولكن تصرفه وماقاله ومن معه من كلام يدل على سوء تربيتهم معه فلوس بس مامعه عقل
dfs
الاعلام الحديث يجذب مشاهدين بجسم المراة من ناحية الملابس الضيقة والقصيرة والمفتوحة
اذكروا الله
مبروك الصدارة لشباب من قلب اتحادي وحظ اوفر لنصر ويستاهل السوبر والبطولة الاستثنائية.. بس مستغرب ليه الصحيفه شانه حمله وهجوم على النصر مع أن اللي فاز الشباب مو الهلال 🙄🙄 الهلال انهزم من النصر بثلاثية ومن أبها بثلاثية وست تعادلات وهزيمه من الوحده وخرج من كأس الملك ما شفنا كذا 😏😏
طلال البراك
عمك بيتروس وخالك حمد الله يشخلونك شخل انت وفريقك الزبال🐁🐀🐁🐀

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