"الدويش": وصلة الشتم المتداولة بين الشباب والنصر صوت وصورة تتطلب إجراء صارم

نواف السالم (صدى):
طالب الإعلامي الرياضي محمد الدويش بضرورة محاسبة كل من تجاوز من النصر أو الشباب أثناء وبعد لقاء أمس السبت بشكل قانوني .
واستنكر الإعلامي محمد الدويش تبادل السباب بين الجانبين ، قائلاً : يجب أنْ يُعاقب مَن تجاوز من الشباب أو النصر .
وأضاف محمد الدويش عبر حسابه الرسمي في تويتر : وصلة الشتم المتداولة صوتًا وصورةً تتجاوز عقوبة انضباطية إلى إجراء صارم حازم يحفظ للمنصات وقارها ورقيها ونخبويتها .
وكانت مصادر قد كشفت أن إدارة النصر تعتزم التقدم بشكوى رسمية ضد رئيس الشباب خالد البلطان ، الذي وجه اتهامات للمدير التنفيذي للنصر حسين عبد الغني .
وشهدت مباراة أمس التي انتهت بفوز الشباب على النصر برباعية نظيفة ، جدل كبير حيث اتهم البلطان حسين عبد الغني بسب نجم الشباب سيبا ، وتطور الأمر على السوشيال ميديا من الجانبين ومشجعيهم .
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