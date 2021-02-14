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النصر يتحرك ضد خالد البلطان

Time منذ ساعة
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النصر يتحرك ضد خالد البلطان

نواف السالم (صدى):
تعتزم إدارة نادي النصر اتخاذ إجراء قانوني ضد رئيس نادي الشباب خالد البلطان.

وتأتي تحركات النصر بسبب ما حدث في المباراة التي جمعت بين فريقه مع نادي الشباب، حيث وجه البلطان بعد المباراة اتهامات إلى المدير التنفيذي للنصر حسين عبد الغني.

واتهم البلطان حسين عبد الغني بتوجيه ألفاظ عنصرية إلى سيبا لاعب الشباب، وتلفظه تجاه "حسين عبدالغني" أثناء تواجده في المقصورة الخاصة بملعب مرسول بارك.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز الشباب على النصر برباعية نظيفة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الوسم

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نادي النصر
النصر
الشباب
نادي الشباب
خالد البلطان
حسين عبد الغني
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤔🤔🤔🤔🤔🤔
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
ابو محمد
البلطان بيسوي اكشن ماخلا فريق مادخل معه بمهاترات واساليب هابطه ماعرف له الا جماهير الهلال اللي ادبوه بالمدرج
الرمز
قبلهاالنصر ضارطكم واخذ السوبر من بين ايديكم تضللو بغيك مبروك,,,

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