النصر يتحرك ضد خالد البلطان

نواف السالم (صدى):
تعتزم إدارة نادي النصر اتخاذ إجراء قانوني ضد رئيس نادي الشباب خالد البلطان.
وتأتي تحركات النصر بسبب ما حدث في المباراة التي جمعت بين فريقه مع نادي الشباب، حيث وجه البلطان بعد المباراة اتهامات إلى المدير التنفيذي للنصر حسين عبد الغني.
واتهم البلطان حسين عبد الغني بتوجيه ألفاظ عنصرية إلى سيبا لاعب الشباب، وتلفظه تجاه "حسين عبدالغني" أثناء تواجده في المقصورة الخاصة بملعب مرسول بارك.
يذكر أن المباراة انتهت بفوز الشباب على النصر برباعية نظيفة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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