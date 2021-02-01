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ابن مساعد يعترف بتهاونه بعد اللّقاح ويوجه رسالة للمواطنين والمقيمين

Time منذ 5 ساعات
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ابن مساعد يعترف بتهاونه بعد اللّقاح ويوجه رسالة للمواطنين والمقيمين

الرياض (صدى):

اعترف الأمير عبد الرحمن بن مساعد، بتهاونه في وضع الكمامة الطبية، منذ تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مؤكدًا أن هذا تصرف خاطئ.

ووجه ابن مساعد رسالة للمواطنين والمقيمين، محذرا من التهاون حتى لا نعود للغلق العام والإجراءات المشددة التي تن تطبيقها العام الماضي.

وقال ابن مساعد: "سؤال لجميع الأحبة: هل تودون العودة -لا قدر الله- لمرحلة الحجر ومنع النتقل؟ لا أشك بأن الإجابة ستكون بالنفي " .

وتابع: " لكي لا يحدث ذلك وفي ظل تزايد أعداد المصابين لا بد أن نلتزم جميعًا بالتباعد ولبس الكمامة حتى لمن أخذ اللقاح " .

وأضاف: " أعترف أنني بعد أخذي اللّقاح تهاونت في وضع الكمّامة وهذا خطأ " .

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كورونا
الأمير عبد الرحمن بن مساعد
الكمامة الطبية

أحدث التعليقات

فهد
حراميه من زمان ولا احد يقدر يوقفهم هذى الشركه الفساد معشش في روسهم قبل مكاتبهم حراميه المفروض كل المواطنيين نتقدم للملك وولى العهد نطالب بالتحقيق معهم هذى ورها روس كبار ياكلون في المواطن لعنهم الله ولعن رئيس هذى الشركة او المسؤول عنها
QLQ
... 30% في الطريق
اللهو البرى
دايما النسا يقعن رغم الحذر.. أو ربما لحسن نية.. والصادق يصدق.. لكن ليس هذا عيبهن. العيب على الناس التي ليس. لها خلاق.
..........
هذا سبب الموجه الثانية من كورونا ههههههههه
عزيز
لوفيها خير ماخانة بلدها سوريا

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