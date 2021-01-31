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شاهد..متحدث الصحة: " ما نرصده مقلق جدا "

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شاهد..متحدث الصحة: " ما نرصده مقلق جدا "

الرياض (صدى):
شدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة محمد العبدالعالي، على أهمية الاستمرار في التقيد بالإجراءات الاحترازية وعدم التهاون، حتى نتجاوز المرحلة القادمة.

وقال العبدالعالي: " ما نرصده مقلق جداً، ولا نريد أن نختبر منحنيات خطرة وإجراءات مشددة " ،مشيرا إلى أن استهتار البعض يعني الضرر للكل.

وأضاف: " الجميع يلاحظ أن معظم الدول تعود إلى إغلاقات وإعلان طواريء صحية، وبعض الدول بها ضغط على أسرة العناية المركزة، وتعاني من انهيارات الأنظمة الصحية " .

وتابع: "هذا التسلسل من الأحداث يعيدنا إلى بداية الجائحة، بعض المجتمعات لم تستفد مما مرت به في المرة الأولى منذ بداية دخول فيروس كورونا، وعادت لنفس المآسي ".

واستكمل العبدالعالي: " نحن لا نريد أن نمر بهذه التجربة ثانية، الحمدلله اجتزنا الكثير من المراحل بنجاح، وبإمكاننا العودة للمسار السليم، والأعداد الإيجابية إذا ما تمسكنا بالاحترازات الأساسية والكمامات والمسافات الآمنة والحذر من التجمعات ".

Time واتساب
وزارة الصحة
كورونا
محمد العبدالعالي

أحدث التعليقات

الزعيم
مصقوع قبلها باربعه واثنين وكمان اثنين وأخذت الدوري قدامك والكأس وتجي تقول كبير هههههههه مشكلتك بس ان مايكون ضيع البلنتي ولاكان خذيت آسيا لما تختم كل شيء تعال هايط
ابو محمد 😎 ✍️
مااشي ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
انور المالكي
يتحرشون بك ؟؟ حواجبك كل واحد كانه شنب لحاله
ابو محمد 😎 ✍️
احسنت يا سمو الامير ..

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