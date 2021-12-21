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شاهد.. سقوط مجرمين في قبضة رجال الأمن 

منذ 3 ساعات
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شاهد.. سقوط مجرمين في قبضة رجال الأمن 

الرياض (صدى):
تمكن رجال الأمن العام من القبض على عدد من العناصر الإجرامية الذين تورطوا في ارتكاب عدد من الجرائم.

واستعرض الأمن العام عدد من الجناة الذين تم ضبطهم، ومنهم مقيم من الجنسية المصرية آوي 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية داخل منزل.

وألقي القبض على 5 مواطنين ظهروا بمقطع فيديو وبحيازتهم مواد مخدرة في مكان عام، كما تم ضبط مواطنين دخلا محال تجارية وسلبا مبالغ مالية تحت تهديد السلاح الأبيض.

وأطاحت الأجهزة الأمنية بمواطن استخدم مركبته في نقل 15 مخالفا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، فضلا عن مواطنين أتلفا جهاز الرصد الآلي ساهر في طريق عام.

كما تم القبض على مواطنين سطوا على مزرعة واعتديا على حارسها وسلبا ما بحوزته وسرقا عددا من المواشي، إضافة إلى مواطن اعتدى على مقيم يعمل بمحطة وقود.

 

ساهر
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جهاز الرصد

التعليقات

بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 2104
منذ ساعة
الحمد لله على نعمتي الأمن والإيمان
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18939
منذ 29 دقيقة
مطلوب وزارة خاصة باسم رعاية الجانحين على القانون

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
مطلوب وزارة خاصة باسم رعاية الجانحين على القانون
د محمد ماجد بخش
مطلوب وزارة خاصة اسمها وزارة رعاية الشؤون الوطنية
د محمد ماجد بخش
كلن
د محمد ماجد بخش
انا انصح بعدم تناول المعصوب يوم المبارة
د محمد ماجد بخش
سبحان من رزق الشيخ المطلق حب الناس وثقتهم في علمه وسبحان من جعل فيه ناصحا أمينا وكيّساً فطناً

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