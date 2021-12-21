شاهد.. سقوط مجرمين في قبضة رجال الأمن 

الرياض (صدى):
تمكن رجال الأمن العام من القبض على عدد من العناصر الإجرامية الذين تورطوا في ارتكاب عدد من الجرائم.
واستعرض الأمن العام عدد من الجناة الذين تم ضبطهم، ومنهم مقيم من الجنسية المصرية آوي 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية داخل منزل.
وألقي القبض على 5 مواطنين ظهروا بمقطع فيديو وبحيازتهم مواد مخدرة في مكان عام، كما تم ضبط مواطنين دخلا محال تجارية وسلبا مبالغ مالية تحت تهديد السلاح الأبيض.
وأطاحت الأجهزة الأمنية بمواطن استخدم مركبته في نقل 15 مخالفا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، فضلا عن مواطنين أتلفا جهاز الرصد الآلي ساهر في طريق عام.
كما تم القبض على مواطنين سطوا على مزرعة واعتديا على حارسها وسلبا ما بحوزته وسرقا عددا من المواشي، إضافة إلى مواطن اعتدى على مقيم يعمل بمحطة وقود.