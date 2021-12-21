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سجن "قس" لاتهامه بالاعتداء الجنسي على فتيات يتامى

منذ ساعة
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سجن "قس" لاتهامه بالاعتداء الجنسي على فتيات يتامى

واشنطن (صدى):
أصدرت محكمة في تيمور الشرقية، حكمًا بسجن قس أمريكي يدعى ريتشارد داشباخ منزوع من منصبه لمدة 12 عامًا بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على العديد من الفتيات اليتامى في رعايته.

وتعد القضية ضد الرجل البالغ من العمر 84 عامًا هي المرة الأولى التي يتم فيها تقديم مزاعم الانتهاك الجنسي التي ارتكبها قس للمحاكمة في الدولة الكاثوليكية القوية؛ حيث يتلقى المتهم 14 تهمة تتعلق بالاعتداء الجنسي على أطفال تقل أعمارهم عن 14 عامًا.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تهمة واحدة تتعلق باستغلال الأطفال في المواد الإباحية والعنف المنزلي، فيما بدأت المحاكمة في فبراير في منطقة أويكوس على بعد 200 كيلومتر غربي العاصمة ديلي وبالقرب من ملجأ توبو هونيس.

 

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فتيات
قس
اعتداء جنسي
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ملجأ أيتام

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18915
منذ 23 دقيقة
خدام الكنيسة خان العهد .. قبيح هذا الفعل في غير دور العبادة .. وهذا حال من يتعدى على شرف المجتمع ويخون المهنة ويسترق الناس

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أحدث التعليقات

عبدالله
إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم
د محمد ماجد بخش
الله يعين على أمور الصحة والدين
د محمد ماجد بخش
ربي ينتقم منهم
رااايق
ووووف **
د محمد ماجد بخش
مالك لوا

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