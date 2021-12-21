سجن "قس" لاتهامه بالاعتداء الجنسي على فتيات يتامى

واشنطن (صدى):
أصدرت محكمة في تيمور الشرقية، حكمًا بسجن قس أمريكي يدعى ريتشارد داشباخ منزوع من منصبه لمدة 12 عامًا بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على العديد من الفتيات اليتامى في رعايته.
وتعد القضية ضد الرجل البالغ من العمر 84 عامًا هي المرة الأولى التي يتم فيها تقديم مزاعم الانتهاك الجنسي التي ارتكبها قس للمحاكمة في الدولة الكاثوليكية القوية؛ حيث يتلقى المتهم 14 تهمة تتعلق بالاعتداء الجنسي على أطفال تقل أعمارهم عن 14 عامًا.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى تهمة واحدة تتعلق باستغلال الأطفال في المواد الإباحية والعنف المنزلي، فيما بدأت المحاكمة في فبراير في منطقة أويكوس على بعد 200 كيلومتر غربي العاصمة ديلي وبالقرب من ملجأ توبو هونيس.