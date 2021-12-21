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خبير تقني يوضح مفهوم إنترنت الأشياء وتأثيره على الحياة اليومية

منذ ساعة
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خبير تقني يوضح مفهوم إنترنت الأشياء وتأثيره على الحياة اليومية

الرياض (صدى):
تحدث الدكتور عبد الرحمن المطرف أستاذ تقنية المعلومات بجامعة الملك سعود، عن مفهوم إنترنت الأشياء وتأثيره على الحياة اليومية.

وتفصيلاً، قال "عبدالرحمن" في حديثه: "إنترنت الأشياء مصطلح حقيقي الهدف منه أن الإنترنت أصبح له صلة بكل الأشياء المحيطة بنا".

وتابع: "واللي يصير الآن هو محاولة ربط كل شئ ومكونات المنزل بالكامل ستكون ضمن إنترنت الأشياء السيارة وما تعنيه من ملحقاتها"، بحسب برنامج "صباح السعودية".

وأضاف: "المقصد هو ربط المحيط بنا بأحد أساليب جودة الحياة وخفض الكلفة التشغيلية ورفع الكفاءة وحققت فائدة اختصار الوقت".

تقنية المعلومات
إنترنت الأشياء
الحياة اليومية
الكفاءة التشغيلية
مكونات المنزل

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18915
منذ ساعة
خبر جميل

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أحدث التعليقات

عبدالله
إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم
د محمد ماجد بخش
الله يعين على أمور الصحة والدين
د محمد ماجد بخش
ربي ينتقم منهم
رااايق
ووووف **
د محمد ماجد بخش
مالك لوا

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