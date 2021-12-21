خبير تقني يوضح مفهوم إنترنت الأشياء وتأثيره على الحياة اليومية

الرياض (صدى):
تحدث الدكتور عبد الرحمن المطرف أستاذ تقنية المعلومات بجامعة الملك سعود، عن مفهوم إنترنت الأشياء وتأثيره على الحياة اليومية.
وتفصيلاً، قال "عبدالرحمن" في حديثه: "إنترنت الأشياء مصطلح حقيقي الهدف منه أن الإنترنت أصبح له صلة بكل الأشياء المحيطة بنا".
وتابع: "واللي يصير الآن هو محاولة ربط كل شئ ومكونات المنزل بالكامل ستكون ضمن إنترنت الأشياء السيارة وما تعنيه من ملحقاتها"، بحسب برنامج "صباح السعودية".
وأضاف: "المقصد هو ربط المحيط بنا بأحد أساليب جودة الحياة وخفض الكلفة التشغيلية ورفع الكفاءة وحققت فائدة اختصار الوقت".