شاهد.. لحظة قفز لبؤة على رجل لمعانقته بدلا من افتراسه

وكالات (صدى):
أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبؤة تنقضّ بقوة على رجل في إحدى المحميات بصحراء كالاهاري في بوتسوانا بإفريقيا الجنوبية.
وبين مقطع الفيديو لحظة قفز اللبؤة على الرجل ومعانقته بدلا من افتراسه، و أقدمت اللبؤة على تلك الحركة تعبيرا عن ولائها لمربيها
وفي بداية الفيديو بدا وكأن اللبؤة تنقض على الرجل لتلتهمه، إلا أنها في الواقع كانت تمرح معه لدرجة أنها أسقطته أرضا وبدأت في لعقه.
يذكر أن الحيوانات البرية وخاصة الأسود والفهود بطبيعتها تشتهر الوحشية والمرعبة، ولكن مثل جميع الحيوانات، فإنها تتوق أيضًا إلى الدفء والحب.