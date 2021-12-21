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شاهد.. لحظة قفز لبؤة على رجل لمعانقته بدلا من افتراسه

منذ 41 دقيقة
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شاهد.. لحظة قفز لبؤة على رجل لمعانقته بدلا من افتراسه

وكالات (صدى):
أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبؤة تنقضّ بقوة على رجل في إحدى المحميات بصحراء كالاهاري في بوتسوانا بإفريقيا الجنوبية.

وبين مقطع الفيديو لحظة قفز اللبؤة على الرجل ومعانقته بدلا من افتراسه، و أقدمت اللبؤة على تلك الحركة تعبيرا عن ولائها لمربيها

وفي بداية الفيديو بدا وكأن اللبؤة تنقض على الرجل لتلتهمه، إلا أنها في الواقع كانت تمرح معه لدرجة أنها أسقطته أرضا وبدأت في لعقه.

يذكر أن الحيوانات البرية وخاصة الأسود والفهود بطبيعتها تشتهر الوحشية والمرعبة، ولكن مثل جميع الحيوانات، فإنها تتوق أيضًا إلى الدفء والحب.

 

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A post shared by Sirga (@sirgathelioness)

لبؤة
الحيوانات البرية
أفريقيا الجنوبية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56185
منذ 19 دقيقة
طيب

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أحدث التعليقات

1234
ضحكني ذا بعد انكساره في قضية النقاز ولونفتك من المرضانين حقين النيفيا اقصد السنافرههههههههههههههههههههههه عارف الكل عارف
ابو عمار
طيب
ابو عمار
ههههههههههههههههه روقان
ابو عمار
مبروك مقدما
ابو عمار
توطين الابل يعني حجزها في اماكن محدده ولا تترك سائبه بلا راعي

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