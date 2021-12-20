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بالفيديو.. السويد: صفقة حمدالله مغامرة بالنسبة للاتحاد

منذ ساعتين
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بالفيديو.. السويد: صفقة حمدالله مغامرة بالنسبة للاتحاد

ماجد محمد (صدى):
أكد الناقد الرياضي ‏عبدالعزيز السويد، أن صفقة اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله مغامرة بالنسبة للاتحاد، فإما أن يحدث قفزة فنية أو يكون جسم غريب داخل جسم الاتحاد "يخرب الخلطة المتجانسة".

وقال عبدالعزيز السويد، أن نادي الاتحاد أصبح ينافس الآن وقرار ضم حمدالله يعد قرارًا جريئًا من إدارة نادي الاتحاد، لافتًا إلى أن ذلك قد يعوض خسارة اللاعب سعود عبدالحميد وقد تتسبب في خسارة أكثر من لاعب آخر.

وأضاف السويد، أن إدارة الاتحاد وضعت في عقد حمدالله بنودًا معينة بحيث لا يتكرر الخطأ الذي قفزت بعقده منذ بداية أول موسم مع النصر لنهاية مسيرته معهم، وعلى النصر وجماهيره أن يعتبروا هذا اللاعب من ضمن الماضي، بحسب برنامج "كورة" على قناة "روتانا خليجية".

 

النصر
الاتحاد
دوري المحترفين
عبدالعزيز السويد
عبدالرزاق حمدالله

التعليقات

الآسيوية صعبة قوية
الآسيوية صعبة قوية عدد التعليقات : 3399
منذ ساعة
خلطة ايش يا عباس خلطة بروست البيك والا خلطة بروست البكاية أساساً انت عالة على الإعلام قال ايش قال ناقد اي ناقد ياحمزة طقش والله ان الرياضة برمتها ليست كرة القدم وحسب في وادي وانت في آخر يا ابو خرقة، الآسيوية صعبة قوية،، يا صبر الأرض على هذي العينات

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أحدث التعليقات

رااايق
*** سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ***
جاسم
اللهم لك الحمد على نعمة العقل اللهم امين
غييييوووورررر
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر
كلام العقل
خذوه محل حمدالله
خبير زمانه
الابل مبالغ باسعارها للاسف؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

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