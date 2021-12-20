بالفيديو.. السويد: صفقة حمدالله مغامرة بالنسبة للاتحاد

ماجد محمد (صدى):
أكد الناقد الرياضي عبدالعزيز السويد، أن صفقة اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله مغامرة بالنسبة للاتحاد، فإما أن يحدث قفزة فنية أو يكون جسم غريب داخل جسم الاتحاد "يخرب الخلطة المتجانسة".
وقال عبدالعزيز السويد، أن نادي الاتحاد أصبح ينافس الآن وقرار ضم حمدالله يعد قرارًا جريئًا من إدارة نادي الاتحاد، لافتًا إلى أن ذلك قد يعوض خسارة اللاعب سعود عبدالحميد وقد تتسبب في خسارة أكثر من لاعب آخر.
وأضاف السويد، أن إدارة الاتحاد وضعت في عقد حمدالله بنودًا معينة بحيث لا يتكرر الخطأ الذي قفزت بعقده منذ بداية أول موسم مع النصر لنهاية مسيرته معهم، وعلى النصر وجماهيره أن يعتبروا هذا اللاعب من ضمن الماضي، بحسب برنامج "كورة" على قناة "روتانا خليجية".