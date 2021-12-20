طرق التقاط صورة للشاشة في "سناب شات" بالسر

وكالات (صدى):
أتاح سناب شات في بداياته إمكانية التقاط صورة للشاشة دون علم أي شخص، لكن لم يمر وقت طويل حتى أضاف التطبيق ميزة ترسل إشعاراً بشكل تلقائي للشخص الذي تقوم بتصويره.
وتستطيع بعض تطبيقات الجهات الخارجية أخذ لقطة للشاشة، ولكن هناك طرق أخرى لفعل ذلك دون الحاجة إلى أي تطبيق، مثل استخدام كاميرا أخرى؛ حيث سيؤدي استخدام ميزة لقطة الشاشة المضمنة في جهاز آيفون أو أندرويد لالتقاط صورة للشاشة لشخص ما إلى إرسال إشعار إلى هذا الشخص.
وينطبق الأمر نفسه إذا كنت تستخدم ميزة تسجيل الشاشة المدمجة، وهذا يعني أن أفضل طريقة لالتقاط صورة شاشة لشخص ما على سناب شات هي استخدام كاميرا أخرى: افتح سناب شات على هاتفك واعرض السناب الذي تريد التقاط صورة شاشة له، وأثناء ظهور اللقطة على الشاشة، استخدم كاميرا هاتف آخر لالتقاط صورة لشاشة الهاتف الأول، وسيؤدي التقاط صورة لشاشتك بهاتف آخر إلى تقليل الجودة، لكنه سيضمن عدم إرسال إشعار للطرف الآخر.