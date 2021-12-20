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كاتب: عضل المرأة من أسباب إكراهها على البغاء

منذ ساعتين
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كاتب: عضل المرأة من أسباب إكراهها على البغاء

علي القحطاني (صدى):
رأى الكاتب عادل محمد عبده، أن عضل المرأة عن الزواج من قبل وليها، سببًا في انتشار البغاء والزنا.

وفال عبده: "إنهاء و تحريم عضل النساء ليس حركة علمانية، ولا ليبرالية، ولا نسوية بل أمر صريح من الله عز و جل في القرآن الكريم (فلا تعضلوهن)".

وأضاف: "الجدير بالذكر عضل المرأة عن الزواج من أسباب إكراهها على البغاء وإنتشار الزنا وللمرأة حاجة، وغريزة كما للرجل، لا يحق لنا أن تجاهلها".

وكان الكاتب عادل عبده، قد طالب في وقت سابق بتقنين دور الولي، موضحا أنه لا يسعى لإسقاط الولي، بل إلى وجود آلية تيسر زواج البنت بالود والمحبة بينها وبين وليها.

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قضايا العضل
العضل
عادل عبده

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56162
منذ 33 دقيقة
العضل ليس له سبب بأنحراف الفتاه ولا تنحرف الا صاحبة الخلق السيء حتى لو لم تتعرض للعضل

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أحدث التعليقات

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يد على مقود الطائره ويد تعد المكياج وت زيين شيلتها ياسية الطايره سجلوي اسمي ابي ديره بعيده
ماهر الضالعي
ربي يحفظك ويوفقك
صوت مكتوم
مسوي محلل وربي غثيث هالادمي لا يعرف يحكي ولايعرف علوم الرجال وكل شوي مصور شغالته لا وساكنه معه لوحدها
صوت مكتوم
يمكن اقارب او نسيبه مو شرط صفقه
ابو عمار
جزاك الله خير

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