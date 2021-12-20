كاتب: عضل المرأة من أسباب إكراهها على البغاء

علي القحطاني (صدى):
رأى الكاتب عادل محمد عبده، أن عضل المرأة عن الزواج من قبل وليها، سببًا في انتشار البغاء والزنا.
وفال عبده: "إنهاء و تحريم عضل النساء ليس حركة علمانية، ولا ليبرالية، ولا نسوية بل أمر صريح من الله عز و جل في القرآن الكريم (فلا تعضلوهن)".
وأضاف: "الجدير بالذكر عضل المرأة عن الزواج من أسباب إكراهها على البغاء وإنتشار الزنا وللمرأة حاجة، وغريزة كما للرجل، لا يحق لنا أن تجاهلها".
وكان الكاتب عادل عبده، قد طالب في وقت سابق بتقنين دور الولي، موضحا أنه لا يسعى لإسقاط الولي، بل إلى وجود آلية تيسر زواج البنت بالود والمحبة بينها وبين وليها.
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