فيديو.. كاتب يطالب بتقنين دور "الولي"

عادل الحربي (صدى):
طالب الكاتب "عادل عبده" بتقنين دور الولي، موضحا أنه لا يسعى لإسقاط الولي، بل إلى وجود آلية تيسر زواج البنت بالود والمحبة بينها وبين وليها.
وقال عادل عبده خلال برنامج "ياهلا": "نحن نطالب بوجود مرونة فقط، نبغى آلية تحفظ كرامة البنت ويتم تلقائيا تيسير زواجها بالود والمحبة بينها وبين وليها".
ومن جانبه علق سليمان العجلان المستشار الشرعي والقانوني على حديث الكاتب قائلا: "لم تأتي بجديد؛ فالنظام يحمي المرأة من تعنت الولي".
وأضاف العجلان: "لم افهم ماذا تريد، النظام في المملكة يسير على شرع الله عز وجل، والمرأة التي يمتنع وليها عن تزويجها لها الحق برفع دعوى عضل والقاضي ولي من لا ولي له".
وكان الكاتب عادل عبده أثار الجدل بتغريدة قال فيها: "حان الوقت لتصحيح معنى و مفوهم و صلاحية الولي في عقد النكاح و دمج ذلك في النظام متمثلا بعقد النكاح الإلكتروني".
وتابع: "فلا مجال للعضل أن يستمر علما أن الولاية من باب ضمان صحة العقد و حسن إختيار و صلاحية الزوج و فيها تسلسل و بدائل تبدأ بالأب كمثال، وتنتهي بمن ينوب عنه مثل المأذون أو القاضي".
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