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فيديو.. كاتب يطالب بتقنين دور "الولي"

منذ 3 ساعات
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فيديو.. كاتب يطالب بتقنين دور "الولي"

عادل الحربي (صدى):
طالب الكاتب "عادل عبده" بتقنين دور الولي، موضحا أنه لا يسعى لإسقاط الولي، بل إلى وجود آلية تيسر زواج البنت بالود والمحبة بينها وبين وليها.

وقال عادل عبده خلال برنامج "ياهلا": "نحن نطالب بوجود مرونة فقط، نبغى آلية تحفظ كرامة البنت ويتم تلقائيا تيسير زواجها بالود والمحبة بينها وبين وليها".

ومن جانبه علق سليمان العجلان المستشار الشرعي والقانوني على حديث الكاتب قائلا: "لم تأتي بجديد؛ فالنظام يحمي المرأة من تعنت الولي".

وأضاف العجلان: "لم افهم ماذا تريد، النظام في المملكة يسير على شرع الله عز وجل، والمرأة التي يمتنع وليها عن تزويجها لها الحق برفع دعوى عضل والقاضي ولي من لا ولي له".

وكان الكاتب عادل عبده أثار الجدل بتغريدة قال فيها: "حان الوقت لتصحيح معنى و مفوهم و صلاحية الولي في عقد النكاح و دمج ذلك في النظام متمثلا بعقد النكاح الإلكتروني".

وتابع: "فلا مجال للعضل أن يستمر علما أن الولاية من باب ضمان صحة العقد و حسن إختيار و صلاحية الزوج و فيها تسلسل و بدائل تبدأ بالأب كمثال، وتنتهي بمن ينوب عنه مثل المأذون أو القاضي".

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الولي
العضل
النكاح الالكتروني

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56054
منذ ساعة
طيب ايش النطلوب بالضبط

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أحدث التعليقات

shipface
انقلعي بس والله شكلك قبيح وأتمنى من اسرائيل أن تستضيفك علشاني قلت شكلك قبيح وتعطيك جوائز
ابو عمار
هههههههههههههههههههههه يبدو ان محمد رمضان يبحث عن استفزاز الاخرين بحركاته وافعاله
ابو عمار
حسبي الله عليه الخسيس
ابو عمار
ههههههههههههههههه حتى الحمير ادخلوها في المنشطات الجنسيه
ابو عمار
الله يرحمه

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