نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو .. كاتب: عقد النكاح الإلكتروني سيحل مشكلة "العضل"

منذ ساعتين
1769
1
بالفيديو .. كاتب: عقد النكاح الإلكتروني سيحل مشكلة "العضل"

عادل الحربي (صدى):
 

أكد الكاتب "عادل عبده" أنه يمكن حل مشكلة "العضل" من خلال عقد النكاح الإلكتروني.

وأضاف "عبده" أن فكرة عقد النكاح الإلكتروني تقوم على يتم تخصيص نظام جيد يسمح بإدخال بيانات المقبلين على الزواج، مع إتاحة خيار الولي الذي سيقوم حينها بإبداء رأيه أما بالموافقة أو الرفض مع توضيح سبب الرفض، وذلك بحسب ما ذكره على خلال حديثه في برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية".

ولفت إلى أن تطبيق عقد النكاح الإلكتروني سيحل مشكلة العضل، وسيقلل مقاضاة المرأة لأبيها أو لأخيها أو أي شخص يكون ولي الأمر.

كاتب
عقد النكاح الإلكتروني
عقد النكاح
العضل
عادل عبده

التعليقات

اللهم انا مغلوبون فانتصر
اللهم انا مغلوبون فانتصر عدد التعليقات : 34
منذ 40 دقيقة
راح ارقض ... واتكب ( نموذج ) سبب الرقض انه راعي مخدرات او منحل اخلاقيا
او انه لاهو رجال ولا امراءه او داشر كلاب ... وراح يظهر سسب الرفض للمتقدم ؟

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

القناص
الله يشفيها من الأمراض
المهم
وتعالت هتافات الجماهير .معجزه
طارت الطيارة
أخطاء الاتحاد في التعاقد مع حمدالله وسوف تبداء المشاكل في الاتحاد من هذا اللاعب والايام بيننا. ليس كرهآ في الاتحاد ولا غيره لاكن هذي...
اللهم انا مغلوبون فانتصر
راح ارقض ... واتكب ( نموذج ) سبب الرقض انه راعي مخدرات او منحل اخلاقيا او انه لاهو رجال ولا امراءه او داشر كلاب...
احمد
انت صحفي ولا مشجع !!

أخر الأخبار

نتنياهو يخضع للحجر الصحي
نتنياهو يخضع للحجر الصحي
منذ 22 دقيقة 1141
مصر.. تسجيل أول 3 حالات "أوميكرون"
مصر.. تسجيل أول 3 حالات "أوميكرون"
منذ 36 دقيقة 1120
تعليق محمد رمضان على "الشيشة" في العراق يستفز الجمهور
تعليق محمد رمضان على "الشيشة" في العراق يستفز الجمهور
منذ 47 دقيقة 317
بالفيديو.. بهجا لـ "الاتحاد": نشكركم على تعاقدكم مع "حمدالله"
بالفيديو.. بهجا لـ "الاتحاد": نشكركم على تعاقدكم مع "حمدالله"
منذ ساعة 1523
العثور على جثة فتاة مخنوقة بعد ساعات من اختفائها
العثور على جثة فتاة مخنوقة بعد ساعات من اختفائها
منذ ساعة 517
مصادر تكشف رغبة الهلال في بيع عقد "قوميز" خلال الشتوية
مصادر تكشف رغبة الهلال في بيع عقد "قوميز" خلال الشتوية
منذ ساعة 1688
بالفيديو .. رقص ميريام فارس يشعل أجواء "الوعد مدل بيست"
بالفيديو .. رقص ميريام فارس يشعل أجواء "الوعد مدل بيست"
منذ ساعة 836
اختتام العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية الأصيلة غدًا
اختتام العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية الأصيلة غدًا
منذ ساعة 1135
بالفيديو .. كاتب: عقد النكاح الإلكتروني سيحل مشكلة "العضل"
بالفيديو .. كاتب: عقد النكاح الإلكتروني سيحل مشكلة "العضل"
منذ ساعتين 1769
بالفيديو .."أصالة" تُمازح الجمهور : عادي أحط بندانة وأنزل
بالفيديو .."أصالة" تُمازح الجمهور : عادي أحط بندانة وأنزل
منذ ساعتين 717