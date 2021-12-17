بالفيديو .. كاتب: عقد النكاح الإلكتروني سيحل مشكلة "العضل"

عادل الحربي (صدى):
أكد الكاتب "عادل عبده" أنه يمكن حل مشكلة "العضل" من خلال عقد النكاح الإلكتروني.
وأضاف "عبده" أن فكرة عقد النكاح الإلكتروني تقوم على يتم تخصيص نظام جيد يسمح بإدخال بيانات المقبلين على الزواج، مع إتاحة خيار الولي الذي سيقوم حينها بإبداء رأيه أما بالموافقة أو الرفض مع توضيح سبب الرفض، وذلك بحسب ما ذكره على خلال حديثه في برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية".
ولفت إلى أن تطبيق عقد النكاح الإلكتروني سيحل مشكلة العضل، وسيقلل مقاضاة المرأة لأبيها أو لأخيها أو أي شخص يكون ولي الأمر.