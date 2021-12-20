طوابير للحصول على الدقيق في العراق..وأحدهم: "فلوس النفط وين راحت؟"

بغداد (صدى):
ظهر عدد كبير من نساء العراق، وهن يقفن في طوابير مزدحمة من أجل الحصول على الدقيق والسكر، في مشهد أثار جدلا واسعا.
ونشر الأمير سطام بن خالد، مقطع فيديو وثق المعاناة التي يعيشها أهل العراق؛ معلقا: "مشهد يدمي القلب على ما وصل له حال أهلنا في عراق الحضارات بعد أن تحكمت الميليشيات العميلة الطائفية الإرهابية بالبلاد بالسلاح وفرضت أجنداتها والفساد وسرقت إيران الثروات".
وقال أحد الأشخاص خلال ظهوره في مقطع الفيديو على الحال التي يعيشها أهل العراق: "إلى محافظ البصرة، هذه نسوانا وأخواتنا وخالتنا، عايشين على رعاية المؤسسة، أموال البصرة وين راحت، فلوس النفط وين راحت، البصرة تمر بمجاعة، ما أعرف الناس منين تأكل، كيف تعيش، هذه جريمة في حق الإنسانية وحق نسوان العراق".