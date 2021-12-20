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اكتشاف مواد في جوف سمك القرش تقضي على كورونا ومتحوراته!

منذ ساعة
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اكتشاف مواد في جوف سمك القرش تقضي على كورونا ومتحوراته!

واشنطن (صدى):
توصلت دراسة حديثة، إلى وجود مواد في أسماك القرش قد تضع نهاية لجائحة فيروس ‏كورونا المستجد.‏

وأوضح باحثون بجامعة ويسكونسن ماديسون في الولايات المتحدة، أن البروتينات الشبيهة بالأجسام المضادة الموجودة في الجهاز المناعي لأسماك القرش قد تكون قاتلا طبيعيا لمرض كوفيد-19، ولا يمنع الفيروس فحسب، بل يمنع أيضا المتحورات المختلفة له.

ويقول أستاذ علم الأمراض بجامعة ويسكونسن ماديسون، آرون ليبو، أحد قادة الدراسة، إن البروتينات المعروفة باسم "VNARs" هي عُشر حجم الأجسام المضادة داخل البشر، مما يجعلها صغيرة بما يكفي للوصول إلى الزوايا والشقوق التي لا تستطيع الأجسام المضادة البشرية الوصول إليها.

وحدد الفريق العلمي 3 من بروتينات "VNARs" مرشحة من بين مجموعة من المليارات التي أوقفت الفيروس بشكل فعال من تعرض الخلايا البشرية للإصابة.

 

 

 

كورونا
الولايات المتحدة
اسماك القرش
علاج كورونا
متحورات كورونا

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 777
منذ 48 دقيقة
ودي ودي اصدق بس قووويية قوية

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
لقد رضوا لأنفسهم بالهوان والتبعية، التي جعلتهم يعانون ويرضخون، تحت ويلات من كانوا لهم ولا زالوا لهم يوالون..
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههه الاهبل نسى الكاميرا اللي ركبها
ابو عمار
الله يشفيه و يعافيه
غييييوووورررر
معروف المكان الي جمع الحثالات والمدمنين والفساق وظهرت فيه المعاصي والمنكرات ربنا لاتؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا
ابو عمار
الحل في اليمن لا يملكه رئبس الحكومه في اليمن ولا الرئيس هادي وانما تملكه ايران المجوسيه التي تدير الحوثه الخونه

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