الحالة الصحية للطرف الثاني في حادث محمد الشمري وزوجته

عادل الحربي (صدى):
كشفت مصادر عن الحالة الصحية للطرف الثاني في حادث مشهور سناب شات الراحل محمد الشمري.
وأوضح شقيق الطرف الثاني أن أخاه "يوسف العنزي" وزوجته وابنته، يحتاجون إلى إخلاء طبي عاجل إلى مدينة الملك عبدالعزيز للحرس الوطني.
وأشار إلى أن أخيه الذي يعمل في الحرس الوطني، خضع للعمليات الأساسية، حيث يعاني كسورًا في اليد والرجل، وتعاني زوجته وابنته جنى كسورًا متفرقة، لكنهم يحتاجون إلى مستشفى متقدم لعلاجهم، بحسب سبق.
يذكر أنه سادت حالة من الحزن والصدمة بعد وفاة محمد الشمري واثنين من أبناءه في الحادث المروع، حيث كان أخر ظهور له قبل وفاته، في مقطع فيديو قال فيه: "ادعوا لنا نوصل بالسلامة إن شاء الله للرياض".
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