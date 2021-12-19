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الحالة الصحية للطرف الثاني في حادث محمد الشمري وزوجته

منذ 10 ساعات
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الحالة الصحية للطرف الثاني في حادث محمد الشمري وزوجته

عادل الحربي (صدى):
كشفت مصادر عن الحالة الصحية للطرف الثاني في حادث مشهور سناب شات الراحل محمد الشمري.

وأوضح شقيق الطرف الثاني أن أخاه "يوسف العنزي" وزوجته وابنته، يحتاجون إلى إخلاء طبي عاجل إلى مدينة الملك عبدالعزيز للحرس الوطني.

وأشار إلى أن أخيه الذي يعمل في الحرس الوطني، خضع للعمليات الأساسية، حيث يعاني كسورًا في اليد والرجل، وتعاني زوجته وابنته جنى كسورًا متفرقة، لكنهم يحتاجون إلى مستشفى متقدم لعلاجهم، بحسب سبق.

يذكر أنه سادت حالة من الحزن والصدمة بعد وفاة محمد الشمري واثنين من أبناءه في الحادث المروع، حيث كان أخر ظهور له قبل وفاته، في مقطع فيديو قال فيه: "ادعوا لنا نوصل بالسلامة إن شاء الله للرياض".

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الرياض
الحرس الوطني
محمد الشمري
وفاة محمد الشمري

التعليقات

بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 2095
منذ 8 ساعات
الله يشفيهم جميعا
خالد ولد اللسيب
خالد ولد اللسيب عدد التعليقات : 739
منذ 3 ساعات
الله يشفيهم جميعا ويرحم المتوفين
زايد
زايد عدد التعليقات : 2
منذ 27 دقيقة
الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته
زايد
زايد عدد التعليقات : 2
منذ 27 دقيقة
الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته

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أحدث التعليقات

سهيل
بدوي مطور : لعاد تسولف
خبير زمانه
قطر قمه في التنظيم الرياضي ويس كل شي مرتب
ابو يزن
ان اشوف مستواه في نزول كبير اثره شغال يتابع الحفلات في موسم الرياض وتاركه ناديه يمرح غيروه ترآ مستواه مره سيه الحقو الشتوية قربت
محمد
تعلم منهم
هواوي
20 مليون يورو ؟؟؟ مالك الا التراب ههههههههههههههههههههههههههههههههه

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