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الأمير عبد العزيز بن فهد يتكفل ب 2 مليون ريال لسداد دين المتوفى محمد الشمري

منذ 3 ساعات
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الأمير عبد العزيز بن فهد يتكفل ب 2 مليون ريال لسداد دين المتوفى محمد الشمري

الرياض (صدى):
نشر الفنان فايز المالكي تغريدة عبر حسابه في تويتر، تفيد تكفل الأمير عبد العزيز بن فهد، بمبلغ 2 مليون ريال لسداد دين اليوتوبر محمد الشمري الذي وافته المنية واثنين من أبنائه في حادث سير أليم.

وقام فايز المالكي بزيارة أبناء الراحل محمد الشمري في مستشفى رفحاء، بعد أن قدم واجب العزاء في عرعر ، وأعلن عن تقديم الأمير عبد العزيز بن فهد مبلغ 2 مليون ريال لسداد دين الفقيد بعد وفاته

وكتب المالكي على تويتر، "صاحب الأيادي البيضاء الأمير عبد العزيز بن فهد تكفل بـ 2 مليون ريال لسداد دين محمد غانم الشمري بعد وفاته مع ولديه".

فايز المالكي
أمير سعودي
محمد الشمري
اليوتيوبر المتوفى

التعليقات

شمالي
شمالي عدد التعليقات : 4
منذ 23 دقيقة
جزاه الله خير

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أحدث التعليقات

Noura
الله يجزاك خير ياطويل العمر الله يفتح لك أبواب الفرج والرزق و يرحم والديك ويجعل مليكنا فهد في جنات الفردوس
مسالم
جزاه الله خيرا... بس السيارة تعطلت ما تحطمت.... يعني اكيد كان فيه قنوات للصدقة أولى بثمن السيارة
ابو وليد
عند ابو خرقه -- الكذب حكمه
شمالي
الله المستعان
شمالي
جزاه الله خير

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