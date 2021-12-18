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العجلان: المرأة تتعامل بمشاعرها ولا يمكنها الحكم بمن يصلح للزواج

منذ ساعة
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العجلان: المرأة تتعامل بمشاعرها ولا يمكنها الحكم بمن يصلح للزواج

عادل الحربي (صدى):
أكد الدكتور سليمان العجلان، مستشار شرعي وقانوني، أن عقد الزواج الإلكتروني سينقلنا لقضية العضل.

وقال العجلان: "المرأة تتعامل مع الأمور بمشاعرها ولا تستطيع أن تحكم إذا كان هذا الرجل الأجنبي يصلح للزواج أم لا يصلح".

وأضاف: "لا يجب التساهل لهذه الدرجة ونقول بعقد إلكتروني وبضغطة زر ينتهي كل شيء وتنتقل المرأة من ولاية أبيها لرجل أجنبي لا نعلم عنه شيء".

وأشار إلى أن جمهور الفقهاء أوجب "الولي" في عقد النكاح، وأجمعوا على أنه لا يجوز للمرأة أن تتولى عقد نفسها، ولايجوز أن توكل غيرها في العقد، ولا يجوز أن تُوكل في عقد ابنتها.

واستشهد العجلان بالحديث الشريف: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"، وتابع: "من قال بجواز تولي المرأة عقد نفسها هم الأحناف، ومع ذلك اختلفوا على 3 أقوال وهي: (جواز وصحة عقد النكاح)، و (لايصح بتاتا)، و(أن عقدها موقوف على موافقة الولي)، مؤكدًا أن الأحناف أنفسهم تناقضوا في هذا القول.

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العضل
عقد الزواج الإلكتروني
الغاء الولاية
سليمان العجلان

التعليقات

غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8755
منذ ساعة
ديننا دين العدل وليس دين المساواه
من الظلم على المرأة تطالبها بحقوق كرجل والعكس كذلك
اذا فالعدل لكل حقوق وواجبات تختلف عن الاخر تتوافق مع قدراته وفطرته التي فطرها الله عليه
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56078
منذ ساعة
اذا كان الولي غائب وبعيد عن الفتاه ولا يوجد به وسيله اتصال فلها ان توكل احد غيره ليتم عقد الزواج بحضور الشهود وتوثيق الزواج .. اعرف رجل عنده اخت زوجته قامت بتوكيله وتم عقد قرانها على من وافقت على الزواج به بحضور الشهود

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أحدث التعليقات

العالمية جبتها بيدية ✌️
الا الكوري لا يروح
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههه امحق سواق
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
ما فيه شي لانها صور للجمال والزينه والذكرى احيانا

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