العجلان: المرأة تتعامل بمشاعرها ولا يمكنها الحكم بمن يصلح للزواج

عادل الحربي (صدى):
أكد الدكتور سليمان العجلان، مستشار شرعي وقانوني، أن عقد الزواج الإلكتروني سينقلنا لقضية العضل.
وقال العجلان: "المرأة تتعامل مع الأمور بمشاعرها ولا تستطيع أن تحكم إذا كان هذا الرجل الأجنبي يصلح للزواج أم لا يصلح".
وأضاف: "لا يجب التساهل لهذه الدرجة ونقول بعقد إلكتروني وبضغطة زر ينتهي كل شيء وتنتقل المرأة من ولاية أبيها لرجل أجنبي لا نعلم عنه شيء".
وأشار إلى أن جمهور الفقهاء أوجب "الولي" في عقد النكاح، وأجمعوا على أنه لا يجوز للمرأة أن تتولى عقد نفسها، ولايجوز أن توكل غيرها في العقد، ولا يجوز أن تُوكل في عقد ابنتها.
واستشهد العجلان بالحديث الشريف: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"، وتابع: "من قال بجواز تولي المرأة عقد نفسها هم الأحناف، ومع ذلك اختلفوا على 3 أقوال وهي: (جواز وصحة عقد النكاح)، و (لايصح بتاتا)، و(أن عقدها موقوف على موافقة الولي)، مؤكدًا أن الأحناف أنفسهم تناقضوا في هذا القول.
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