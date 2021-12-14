نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

تفاصيل تعرض فتاة لعضل والدها لرفضه زواجها من أجنبي

منذ ساعة
7673
2
تفاصيل تعرض فتاة لعضل والدها لرفضه زواجها من أجنبي

عادل الحربي (صدى):
تقدمت فتاة عشرينية بشكوى في محكمة أحوال شخصية بإحدى المناطق ضد والدها لرفضه تزويجها من شاب تقدم لخطبتها ، حيث رفض تزويجها بسبب عدم كفاءته المعتبرة للمدعية فهي سعودية وهو أجنبي ولسوء أخلاقه، بحسب ما ادعى.

وقالت الفتاة أنها تقيم في دار الرعاية الاجتماعية نتيجة تعرضها للإساءة والعنف الأسري ، وطالبت بإلزامه بتزويجها أو الحكم بعضله وتزويج المحكمة لها وفقا لصحيفة الوطن

وأنكر المدعى عليه العضل ، بعد مواجهته في الجلسة ، وقال، إني أرفض تزويج المدعية من خاطبها لعدم كفاءته لها فهي سعودية وهو أجنبي ، وأيضاً لسوء أخلاقه وعدم مراعاته للعادات والتقاليد، حـيث لم يأت البيوت من أبوابها ولم يخطب ابنتي مني.

وردت المدعية على حديث والدها قائلة "عدم تقدمه لي في منزل والدي لأنني أقيم في دار الحماية منذ سنتين، وخطيبي كفؤ لي ومناسب لي في الدين والخلق وقد رضيته ولا يوجد ما يمنع من زواجي به، وأنا لست صغيرة بل عمري الآن 26 عاماً "

وأثبت القاضي عضل المدعى عليه لابنته المدعية وفسخت ولايته عنها ويتولى تزويجها الحاكم الشرعي وبذلك حكم القاضي وعرض الحكم على المتداعيين وأقنعت المدعية ولم يقنع المدعى عليه وطالب باستئناف الحكم واستعد بتقديم لائحة اعتراضية.

أجنبي
الأحوال الشخصية
شكوى
العضل

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55942
منذ 50 دقيقة
بما ان الفتاه تعيش خارج منزل والدها منذو سنتين في الرعايه الاجتماعيه فلا يعتبر الاب ولي امرها ويعود الامر للقاضي و يستطيع تزويجها بمن تقبله اذا كان مسلم
واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 15164
منذ 9 دقائق
نسأل الله العفو والعافية،،

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
ههههههههههههههههههههههههههههههه طيب والبقية يابنت العيدان،وش وضعهم، هو بقى أحد ماتنمرتي عليه واللا حارشتيه، الله يكون فالعون.
ابو عمار
فعلا كلامه ممتاز جدا
ابو عمار
اللواء اشرف ريفي معروف بعداءه لحزب الشيطان المجوسي
واضح ***وصريح
نسأل الله العفو والعافية،،
ابو عمار
طيب

أخر الأخبار

مستشار أسري للزوجات: استخدمي مفتاح الأنوثة وعند الخلاف استعيني بحسن الظن
مستشار أسري للزوجات: استخدمي مفتاح الأنوثة وعند الخلاف استعيني بحسن الظن
منذ 22 دقيقة 1158
بالفيديو.. مختصة: نظام العمل يتيح للمرأة ساعة رضاعة
بالفيديو.. مختصة: نظام العمل يتيح للمرأة ساعة رضاعة
منذ 24 دقيقة 1123
بعد الإساءة للبحرين.. وزير لبناني سابق لحزب الله: "إلى الجحيم"
بعد الإساءة للبحرين.. وزير لبناني سابق لحزب الله: "إلى الجحيم"
منذ 30 دقيقة 1399
جامعة أم القرى تعلن عن توفر وظائف أكاديمية
جامعة أم القرى تعلن عن توفر وظائف أكاديمية
منذ 48 دقيقة 1172
فيديو.. تفاصيل زيارة أمير عسير للقدس ولقائه بياسر عرفات
فيديو.. تفاصيل زيارة أمير عسير للقدس ولقائه بياسر عرفات
منذ 53 دقيقة 1515
الصين تعلن تسجيل أول حالة إصابة بالمتحور أوميكرون
الصين تعلن تسجيل أول حالة إصابة بالمتحور أوميكرون
منذ ساعة 1133
مبادرة جديدة بشأن "الحجر الأسود" تُمكن من لمسه بسهولة
مبادرة جديدة بشأن "الحجر الأسود" تُمكن من لمسه بسهولة
منذ ساعة 1392
تفاصيل تعرض فتاة لعضل والدها لرفضه زواجها من أجنبي
تفاصيل تعرض فتاة لعضل والدها لرفضه زواجها من أجنبي
منذ ساعة 7673
للجنسين.. جامعة الملك سعود للعلوم الصحية توفر 12 وظيفة
للجنسين.. جامعة الملك سعود للعلوم الصحية توفر 12 وظيفة
منذ ساعة 1208
شاهد.. تمساح يبتلع خفافيش عملاقة في معركة تحبس الأنفاس
شاهد.. تمساح يبتلع خفافيش عملاقة في معركة تحبس الأنفاس
منذ ساعة 422