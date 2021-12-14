تفاصيل تعرض فتاة لعضل والدها لرفضه زواجها من أجنبي

عادل الحربي (صدى):
تقدمت فتاة عشرينية بشكوى في محكمة أحوال شخصية بإحدى المناطق ضد والدها لرفضه تزويجها من شاب تقدم لخطبتها ، حيث رفض تزويجها بسبب عدم كفاءته المعتبرة للمدعية فهي سعودية وهو أجنبي ولسوء أخلاقه، بحسب ما ادعى.
وقالت الفتاة أنها تقيم في دار الرعاية الاجتماعية نتيجة تعرضها للإساءة والعنف الأسري ، وطالبت بإلزامه بتزويجها أو الحكم بعضله وتزويج المحكمة لها وفقا لصحيفة الوطن
وأنكر المدعى عليه العضل ، بعد مواجهته في الجلسة ، وقال، إني أرفض تزويج المدعية من خاطبها لعدم كفاءته لها فهي سعودية وهو أجنبي ، وأيضاً لسوء أخلاقه وعدم مراعاته للعادات والتقاليد، حـيث لم يأت البيوت من أبوابها ولم يخطب ابنتي مني.
وردت المدعية على حديث والدها قائلة "عدم تقدمه لي في منزل والدي لأنني أقيم في دار الحماية منذ سنتين، وخطيبي كفؤ لي ومناسب لي في الدين والخلق وقد رضيته ولا يوجد ما يمنع من زواجي به، وأنا لست صغيرة بل عمري الآن 26 عاماً "
وأثبت القاضي عضل المدعى عليه لابنته المدعية وفسخت ولايته عنها ويتولى تزويجها الحاكم الشرعي وبذلك حكم القاضي وعرض الحكم على المتداعيين وأقنعت المدعية ولم يقنع المدعى عليه وطالب باستئناف الحكم واستعد بتقديم لائحة اعتراضية.