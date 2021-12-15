تركي آل الشيخ ينشر فيديو يوضح مسارات الوصول لـ " ميدل بيست"

ماجد محمد (صدى):
نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ مقطع فيديو يوضح مسارات الوصول لمهرجان ميدل بيست الذي يقام غداً الخميس في العاصمة.
وأوضح آل الشيخ عبر حسابه في "تويتر" أنه تم إَضافة المزيد من المواقف، وذلك لاستيعاد الأعداد الكبيرة التي تنتظر الحفل الذي يحييه مجموعة عالمية تضم أكثر من 200 موسيقي بحضور عشرات الآلاف من عشاق ومحبي الموسيقى.
وكانت الجهة المنظمة اتخذت التدابير اللازمة للحدّ من أي اضطرابات في حركة المرور إذ سيتم تقييد الوصول إلى مجموعة من الطرق المؤدية إلى مهرجان ساوندستورم.
ويتعيّن على زوار المهرجان مراعاة وقت الوصول إلى موقع الفعالية لاستكمال إجراءات المسح الأمني والصحي قبل الدخول إلى الموقع والحرص على تفعيل تطبيق "توكلنا" الخاص بهم وتحديثه. مع التأكيد على حاملي التذاكر بالوصول مبكراً لضمان دخولهم السلس إلى موقع المهرجان.