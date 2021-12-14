رئيس وزراء لبنان يوجه بالتحقيق في المؤتمر المسيء للبحرين

بيروت (صدى):
أصدر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، توجيها للنيابة العامة التمييزية بفتح تحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن عقد مؤتمر صحفي في بيروت تضمن إساءات للبحرين.
وذكر مجلس الوزراء اللبناني، في بيان صدر أمس الاثنين: "وجه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، عبر وزارة العدل، كتابًا إلى النيابة العامة التمييزية لإجراء التحقيقات الفورية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن عقد مؤتمر صحافي في بيروت تضمّن ادعاءات مسيئة ضدّ مملكة البحرين".
وتضمن البيان أنه "إشارة إلى الموضوع والمرجع أعلاه، وفي ضوء كتاب وزارة الخارجية في مملكة البحرين المُتضمّن احتجاجًا رسميًا على عقد مؤتمر صحافي في بيروت تضمّن إساءات إلى المملكة، وانطلاقًا من حرص لبنان على علاقاته الخارجية لا سيّما مع الدول العربية الشقيقة، وبشكل خاص مع دول مجلس التعاون الخليجي، ومنع أي تطاول أو تعرّض أو تعكير لصفو هذه العلاقات، ووجوب اتخاذ المُقتضى تجاه كل تصرّف أو عمل يسيء إليها بأي شكل واستنادًا إلى نصوص قانون العقوبات لا سيّما الكتاب الثاني، الباب الأوّل، النبذة الرابعة (المادة 288 وما يليها) المُتعلّقة بالجرائم الماسّة بالقانون الدولي، نطلب إليكم إجراء التحقيقات الفورّية بالخصوص المعروض واتخاذ الإجراءات المُناسبة وفق القوانين المرعيّة الإجراء".
وكانت مملكة البحرين أعربت عن أسفها لاستضافة العاصمة اللبنانية مؤتمرا لما وصفته بـ "عناصر معادية" أساءت للمملكة، في وقت تحاول فيه بيروت إصلاح توتر في العلاقات مع دول خليجية .
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