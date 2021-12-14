نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

رئيس وزراء لبنان يوجه بالتحقيق في المؤتمر المسيء للبحرين

منذ ساعتين
1813
1
رئيس وزراء لبنان يوجه بالتحقيق في المؤتمر المسيء للبحرين

بيروت (صدى):
أصدر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، توجيها للنيابة العامة التمييزية بفتح تحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن عقد مؤتمر صحفي في بيروت تضمن إساءات للبحرين.

وذكر مجلس الوزراء اللبناني، في بيان صدر أمس الاثنين: "وجه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، عبر وزارة العدل، كتابًا إلى النيابة العامة التمييزية لإجراء التحقيقات الفورية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن عقد مؤتمر صحافي في بيروت تضمّن ادعاءات مسيئة ضدّ مملكة البحرين".

وتضمن البيان أنه "إشارة إلى الموضوع والمرجع أعلاه، وفي ضوء كتاب وزارة الخارجية في مملكة البحرين المُتضمّن احتجاجًا رسميًا على عقد مؤتمر صحافي في بيروت تضمّن إساءات إلى المملكة، وانطلاقًا من حرص لبنان على علاقاته الخارجية لا سيّما مع الدول العربية الشقيقة، وبشكل خاص مع دول مجلس التعاون الخليجي، ومنع أي تطاول أو تعرّض أو تعكير لصفو هذه العلاقات، ووجوب اتخاذ المُقتضى تجاه كل تصرّف أو عمل يسيء إليها بأي شكل واستنادًا إلى نصوص قانون العقوبات لا سيّما الكتاب الثاني، الباب الأوّل، النبذة الرابعة (المادة 288 وما يليها) المُتعلّقة بالجرائم الماسّة بالقانون الدولي، نطلب إليكم إجراء التحقيقات الفورّية بالخصوص المعروض واتخاذ الإجراءات المُناسبة وفق القوانين المرعيّة الإجراء".

وكانت مملكة البحرين أعربت عن أسفها لاستضافة العاصمة اللبنانية مؤتمرا لما وصفته بـ "عناصر معادية" أساءت للمملكة، في وقت تحاول فيه بيروت إصلاح توتر في العلاقات مع دول خليجية .

اقرأ أيضا

البحرين: نأسف لاستضافة مؤتمرا لـ "عناصر معادية" روجت لإساءات ضد المملكة

لبنان
حزب الله
البحرين
رئيس وزراء لبنان
نجيب ميقاتي

التعليقات

كلام مليان
كلام مليان عدد التعليقات : 809
منذ ساعة
على اساس بتقدر تتاخذ اجراءات قويه ههههههههههههههه
حزب الزباله هم من ورى المؤتمر المسئ وانتبه لا يفجرونك الارهبيين بقياده حسن نصر الشيطان القواد

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

كجمغلو
وفقكم الله وقواكم على هؤلاء الفجرة المخربين المهربين الذين يستهدفون ابناء البلد
faeiz
" الواضح أن أعمار المنتخب اليمني أكبر من كذا مع أن أوراقهم سليمة " هل هذا تفكير مدرب ؟
رااايق
طيب ***
كجمغلو
هل يتأكد القاضي من ان المتقدم على خلق ودين .. للاسف بعض الاجانب يتزوج سعودية من اجل أمور اخرى وليس همه الزواج بسعودية بل...
faeiz
غريب مو طلع وقال خلاص ابعتزل الكلام عن النصر ؟؟

أخر الأخبار

"الحصيني": أجواء باردة تميل للبرودة على معظم مناطق المملكة
"الحصيني": أجواء باردة تميل للبرودة على معظم مناطق المملكة
منذ 4 دقائق 1164
دراسة: تخطي وجبة الإفطار يهدد حياتك
دراسة: تخطي وجبة الإفطار يهدد حياتك
منذ 9 دقائق 1183
سرقة عيني عينك
سرقة عيني عينك
منذ 15 دقيقة 284
سعود الصرامي: يجب إبعاد محمد العويس قبل دخوله الفترة الحرة
سعود الصرامي: يجب إبعاد محمد العويس قبل دخوله الفترة الحرة
منذ 25 دقيقة 1438
شفاء أول مصاب بمرض السكري
شفاء أول مصاب بمرض السكري
منذ 30 دقيقة 1302
لندن تحظر الـ "سكوتر الكهربائي" في شوارعها
لندن تحظر الـ "سكوتر الكهربائي" في شوارعها
منذ 34 دقيقة 1249
العثور على أكبر حجر ياقوت أزرق في العالم
العثور على أكبر حجر ياقوت أزرق في العالم
منذ 39 دقيقة 430
"إنستغرام" يقترب من إطلاق ميزة play pack فما هى ؟
"إنستغرام" يقترب من إطلاق ميزة play pack فما هى ؟
منذ 45 دقيقة 1259
الخثلان يوضح حُكم إعطاء الشركة راتبا أفضل لموظف لينتقل إليها من شركة أخرى
الخثلان يوضح حُكم إعطاء الشركة راتبا أفضل لموظف لينتقل إليها من شركة أخرى
منذ 50 دقيقة 1515
رصد 221 سيارة مهملة في عنيزة
رصد 221 سيارة مهملة في عنيزة
منذ ساعة 1459