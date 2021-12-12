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البحرين: نأسف لاستضافة مؤتمرا لـ "عناصر معادية" روجت لإساءات ضد المملكة

منذ 23 ساعة
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البحرين: نأسف لاستضافة مؤتمرا لـ "عناصر معادية" روجت لإساءات ضد المملكة

المنامة (صدى):
أعربت البحرين عن أسفها لاستضافة العاصمة اللبنانية مؤتمرا لما وصفته بـ "عناصر معادية" أساءت للمملكة، في وقت تحاول فيه بيروت إصلاح توتر في العلاقات مع دول خليجية .

وقال بيان للخارجية البحرينية اليوم الأحد إنها تعرب عن "بالغ أسفها واستنكارها من استضافة العاصمة اللبنانية بيروت مؤتمرًا صحفيا لعناصر معادية ومصنفة بدعم ورعاية الإرهاب، لغرض بث وترويج مزاعم وادعاءات مسيئة ومغرضة ضد مملكة البحرين".

وأضافت الخارجية أنه "تم تقديم احتجاج شديد اللهجة إلى الحكومة اللبنانية بشأن هذه الاستضافة غير المقبولة إطلاقا، والتي تعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يخالف المواثيق الدولية وميثاق جامعة الدول العربية".

وأكدت الوزارة أنه تم إرسال مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بهذا الخصوص، تتضمن استنكار مملكة البحرين لهذه الخطوة غير الودية من الجانب اللبناني.

ودعت وزارة الخارجية الحكومة اللبنانية إلى "ضرورة منع مثل هذه الممارسات المستهجنة التي تستهدف الإساءة إلى مملكة البحرين، وتتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين

المملكة
البحرين
عناصر معادية

التعليقات

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مسافات عدد التعليقات : 754
منذ ساعة
السياسيون في لبنان مساكين مسيرين لا يملكون من امرهم شيئا

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أحدث التعليقات

الوفا طبعي
سمعني صيييياااااحك ياطاقيه
عبده كلاتع.
خريجين وخريجات من ١٥ سنه ينتظرون التوظيف ولاأحد من المسئولين فكر فيهم. لاحول ولا قوة الا بالله.
عبده كلاتع.
خريجين وخريجات من ١٥ سنه ينتظرون التوظيف ولاأحد من المسئولين فكر فيهم. لاحول ولا قوة الا بالله.
عبده كلاتع.
خريجين وخريجات من ١٥ سنه ينتظرون التوظيف ولاأحد من المسئولين فكر فيهم. لاحول ولا قوة الا بالله.
عبده كلاتع.
خريجين وخريجات من ١٥ سنه ينتظرون التوظيف ولاأحد من المسئولين فكر فيهم. لاحول ولا قوة الا بالله.

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