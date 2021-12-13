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الكشف عن سبب الإسراع بإعدام صدام حسين

منذ ساعة
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الكشف عن سبب الإسراع بإعدام صدام حسين

بغداد (صدى):
كشف المحامي المصري محمد منيب، محامي الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، عن سبب الإسراع بقرار إعدامه، موضحا أن الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش كان يريد "رأس صدام" قبل الانتخابات الأمريكية ليحقق نصرا زائفا -على حد قوله-.

وقال محامي صدام حسين: "إنه إذا كانت المحاكمة التي جرت للرئيس صدام ورفاقه والتي شهدها العالم أجمع هي محاكمة عادلة فهذا معناه أن بول بريمر، الحاكم المدني الأمريكي السابق للعراق، جاهل بكل بساطة بأصول المحاكمات العادلة".

وأضاف: "ما ارتكبه بريمر والأمريكان من نهب ثروات العراق وقتل الأطفال والنساء هي جرائم تصل لحد الإبادة الجماعية، وكان حريا أن يقدموا للمحاكمة الجنائية الدولية على ما اقترفوه بحق الشعب العراقي".

وأشار إلى أنه عندما صدرت الأوامر من جورج بوش بسرعة إصدار الحكم، هيئة الدفاع لم تكن قدمت المرافعة الكتابية، بما يخالف "قواعد المحاكمة العادلة".

ولفت إلى أن "أعضاء هيئة المحكمة تغيرت ثلاث مرات وقتل ثلاثة من المحامين الذين كانوا يترافعون عن الرئيس صدام حسين، فضلا عن واقعة طرد المحامي الأمريكي رمزي كلارك، عندما اعترض على شرعية المحاكمة، وكذلك المحامية اللبنانية بشري خليل، عندما أبدت اعتراضا قانونيا على إجراءات المحاكمة".

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صدام حسين
جورج بوش
بول بريمر
اعدام صدام حسين

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55883
منذ 7 دقائق
اسقاط النظام في العراق كان بأتفاق امريكي وايراني .. الله يرحمه و يغفر له و يسكنه فسيح جناته

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اسقاط النظام في العراق كان بأتفاق امريكي وايراني .. الله يرحمه و يغفر له و يسكنه فسيح جناته
ابو عمار
يجيب الله خير
نجاة محمد
يستاهل العقاب و يجب ان يدفع دية الطلاب الاربعة اي يدفع تعويض لهم و لسيارتهم
بلبل البحر
نعوذ بالله من سوء العاقبة.. الله يعينها
alzahrani
لاعب كبير في نادي كبير

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