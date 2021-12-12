شيرين تكشف محاولتها للانتحار: "ربنا مش عايزني دلوقتي"

القاهرة (صدى):
كشفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، عن محاولاتها للانتحار أكثر من مرة، خلال أزمتها مع طليقها الفنان حسام حبيب، بسبب شعورها بالضغط طوال 4 سنوات زواج حاولت خلالها الحفاظ على الزيجة.
وأجابت شيرين على سؤال الإعلامية نضال الأحمدية، حول ما إذا كانت حاولت الانتحار، قائلة: "مين قال إني مجربتش انتحر، ربنا ساترها معايا لأنه عايز كدا، لكن أنا عملت كل حاجة علشان أموت لكن ربنا مش عايزني دلوقتي".
وأضافت: "أنا خلاص عايزة أرجع لنفسي وكفاية 4 سنين كدا، أنا ذليت الجمهور ومستنيني كل دا وصبروا عليا كتير" -في إشارة لابتعادها عن الساحة الفنية طوال تلك الفترة-.
يذكر أن شيرين عبد الوهاب، أحيت حفلا غنائيا في أبو ظبي وهو الأول لها منذ إعلان طلاقها من حسام حبيب، وفاجأت شيرين جمهورها بظهورها بدون شعر خلال الحفل.