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شيرين تكشف محاولتها للانتحار: "ربنا مش عايزني دلوقتي"

منذ ساعة
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شيرين تكشف محاولتها للانتحار: "ربنا مش عايزني دلوقتي"

القاهرة (صدى):
كشفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، عن محاولاتها للانتحار أكثر من مرة، خلال أزمتها مع طليقها الفنان حسام حبيب، بسبب شعورها بالضغط طوال 4 سنوات زواج حاولت خلالها الحفاظ على الزيجة.

وأجابت شيرين على سؤال الإعلامية نضال الأحمدية، حول ما إذا كانت حاولت الانتحار، قائلة: "مين قال إني مجربتش انتحر، ربنا ساترها معايا لأنه عايز كدا، لكن أنا عملت كل حاجة علشان أموت لكن ربنا مش عايزني دلوقتي".

وأضافت: "أنا خلاص عايزة أرجع لنفسي وكفاية 4 سنين كدا، أنا ذليت الجمهور ومستنيني كل دا وصبروا عليا كتير" -في إشارة لابتعادها عن الساحة الفنية طوال تلك الفترة-.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب، أحيت حفلا غنائيا في أبو ظبي وهو الأول لها منذ إعلان طلاقها من حسام حبيب، وفاجأت شيرين جمهورها بظهورها بدون شعر خلال الحفل.

السبب الحقيقي وراء انفصال شيرين عن حسام حبيب 

مصر
شيرين عبدالوهاب
نضال الاحمدية
حسام حبيب
طلاق شيرين

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55881
منذ 46 دقيقة
طيب يعني ربك مو عيزك دولوقتي
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18878
منذ 35 دقيقة
شيرين بحاجة لدعم الجمهور العربي من المحيط إلى الخليج.. يد وحدة وقلب واحد وقرار موحد في دعم شيرين وحبذا لو أقامت الجامعة العربية مؤتمرا على مستوى وزراء الثقافة لمناقشة تداعيات الأزمة النفسفنية.

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أحدث التعليقات

كجمغلو
سبحان الله فيه شبه كبير من الفنان المغربي عبدالوهاب الدوكالي
د محمد ماجد بخش
طبعا الاستفادة فيها خير ومن ذلك عدم المبيت في العراء والبعد عن السباع والهوام وتجار دور بالإيجار وكل ٢١٠ الف أسرة ( دفعة ثانية...
كجمغلو
زواج الفن العفن نراه ونسمع عنه كل شيء سيء ... زواج ثم انفصال ثم زواج من اخر وانفصال وهكذا .. صحيح فن عفن
ابو عمار
هههههههههههههههه فهلا روقان
ابو عمار
طيب

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