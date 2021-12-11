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السبب الحقيقي وراء انفصال شيرين عن حسام حبيب 

منذ 7 ساعات
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السبب الحقيقي وراء انفصال شيرين عن حسام حبيب 

القاهرة (صدى):
كشف حسين حبيب، والد الفنان المصري حسام حبيب، عن سر انفصال الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن نجله.

وقال حسين حبيب  إن شيرين هي من طلبت الطلاق من زوجها، كما نفى اعتداء نجله عليها لأن علاقة نجله بطليقته شيرين مبنية على الاحترام.

وأبان أن الطلاق جاء بعد إصرار شيرين على ذلك، لافتا:"نحترم شيرين وسيظل بيننا كل الحب والمودة، وتسأل عني حتى بعد الانفصال"، نافيا  تعرض شيرين للضرب من حسام حبيب.

ولفت:"شيرين حاسة إن طول ما حسام جمبها مش هيعمل حاجة وقالتها لي كذا مرة، وانهارده بعد الطلاق حسام اشتغل .. طب بعد ايه؟! طب ما هي كان نفسها تشتغل"

 

 

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شيرين
انفصال
إصرار
حسام حبيب

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55874
منذ ساعة
طيب

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أحدث التعليقات

نن
الاعب لم يكن بنفس الاخلاص يعني اذا تالق مع منتخب بلده صار 100من100, اترك في هلال نادي المليارات وخلك من الاهلي الي فيه كافيه...
زعيم اااسيا
افسد ايقونه كانت يرددونها اعلام ابو خرقه والله يهم مساكين كل ماحاولوا تقليل من بطولات الهلال جاءهم الرد وفضحهم
البدوي
البوذيين عندهم العصمة بين المرأة وهي التي تخطب الرجل وهي التي تطلقه وهي أيضاً من يعطيه الذهب وتضع قلادة ذهب في عنقه وهذا دليل...
غييييوووورررر
حسبنا الله ونعم الوكيل اذا لم تستحي ففعل ما شأت صديقة وعيد ميلاد وكذب وخمر ولم يعلم ان الله توعد المجاهرون بالمعاصي كيف وافق...
واضح ***وصريح
نسأل الله العفو والعافية.

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