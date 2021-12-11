السبب الحقيقي وراء انفصال شيرين عن حسام حبيب 

القاهرة (صدى):
كشف حسين حبيب، والد الفنان المصري حسام حبيب، عن سر انفصال الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن نجله.
وقال حسين حبيب إن شيرين هي من طلبت الطلاق من زوجها، كما نفى اعتداء نجله عليها لأن علاقة نجله بطليقته شيرين مبنية على الاحترام.
وأبان أن الطلاق جاء بعد إصرار شيرين على ذلك، لافتا:"نحترم شيرين وسيظل بيننا كل الحب والمودة، وتسأل عني حتى بعد الانفصال"، نافيا تعرض شيرين للضرب من حسام حبيب.
ولفت:"شيرين حاسة إن طول ما حسام جمبها مش هيعمل حاجة وقالتها لي كذا مرة، وانهارده بعد الطلاق حسام اشتغل .. طب بعد ايه؟! طب ما هي كان نفسها تشتغل"