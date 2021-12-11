وكيل حمدالله: "لولا فسخ العقد لحقق النصر دوري أبطال آسيا

طلال الغامدي (صدى):
صرح عبد الرحيم حمد الله، شقيق ووكيل لاعب النصر السابق، المغربي عبد الرزاق حمد الله، بأن فسخ العقد كان "انتقاما شخصيا من قبل الرئيس التنفيذي للنادي أحمد الغامدي".
وقال عبد الرحيم، إن: "أحمد الغامدي استغل التخبط الواضح في الإدارة، وأعلن فسخ عقد حمد الله من طرف واحد، وخروجه كان انتقاما شخصيا من جانب هذا الإداري، ولا علاقة له بوجود مشاكل بين حمد الله والنادي، فالنصر لم يفسخ العقد، وإنما الغامدي هو من فعل ذلك" بحسب كورة.
وأضاف: "لولا قرار فسخ عقد عبدالرزاق حمدالله لحقق دوري ابطال آسيا التي تنقص هذا النادي"، مضيفا: "حمد الله لم يعتذر للنادي، لأنه لم يثبت أنه أخل بأي بند من بنود العقد، أو تأخر عن التدريبات أو رفض اللعب، كما قال بعض إعلاميي النصر المتآمرين".
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