الفراج: ‏حملة ضد رئيس النصر بشعار "لعيونك يا حمدالله"

نواف السالم (صدى):
كشف الإعلامي وليد الفراج، عن وجود حملة إلكترونية موجهة ضد مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، بسبب مهاجم الفريق السابق عبدالرزاق حمدالله.
وقال الفراج في برنامجه "أكشن مع وليد" إن هناك حملة إلكترونية موجهة ضد مسلي آل معمر تحت شعار "لعيونك يا حمدالله".
وكان الفراج قد صرح في وقت سابق بأن: "حمدالله عايش دور العضو الداعم"، مشيرًا إلى أنها يحاول التحريض ضد إدارة آل معمر.
يذكر أن جماهير النصر طالبت برحيل مسلي آل معمر، بعد خسارة النصر أمام الطائي في اللحظات الأخيرة، في إطار الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.