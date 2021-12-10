نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الفراج: ‏حملة ضد رئيس النصر بشعار "لعيونك يا حمدالله"

منذ 5 ساعات
2137
2
الفراج: ‏حملة ضد رئيس النصر بشعار "لعيونك يا حمدالله"

نواف السالم (صدى):
كشف الإعلامي وليد الفراج، عن وجود حملة إلكترونية موجهة ضد مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، بسبب مهاجم الفريق السابق عبدالرزاق حمدالله.

وقال الفراج في برنامجه "أكشن مع وليد" إن هناك حملة إلكترونية موجهة ضد مسلي آل معمر تحت شعار "لعيونك يا حمدالله".

وكان الفراج قد صرح في وقت سابق بأن: "حمدالله عايش دور العضو الداعم"، مشيرًا إلى أنها يحاول التحريض ضد إدارة آل معمر.

يذكر أن جماهير النصر طالبت برحيل مسلي آل معمر، بعد خسارة النصر أمام الطائي في اللحظات الأخيرة، في إطار الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر
وليد الفراج
عبدالرزاق حمدالله
مسلي ال معمر
اكشن مع وليد

التعليقات

الوفا طبعي
الوفا طبعي عدد التعليقات : 2002
منذ ساعة
تخسى وتعقب...الله يشغلك في نفسك وترتاح الكره السعوديه من اشكالك🤲
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2292
منذ 56 دقيقة
حمد الله احسه مظلوم
كل جهده وهو يبصق عليهم انكروها
وعاقبهم وصار
كل مباره يخسرونها
اذا هو خارج التشكيله

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
فعلا ماشي بالبركه
ابو عمار
المفروض يستعمل اللبنانيون الدراجه الهوائيه في تنقلاتهم
يحيى عبدألحميد
أصابتهم دعوة ألإتحاد ألمظلوم دائماً منكم ومن ألهلال ومن ألأهلي ماضياً ولكن سيظل (ألإتحاد قوة)
يحيى عبدألحميد
هذه دعوة ألإتحاد ألمظلوم دائماً منكم ومن ألهلال ومن ألأهلي ماضياً ولكن سيظل (ألإتحاد قوة)
ابو عمار
كاشخ ابو خالد مع الحلال

أخر الأخبار

بالفيديو.. "الشهري": الهلال في الدوري ماشي بالبركة وبأخطاء التحكيم
بالفيديو.. "الشهري": الهلال في الدوري ماشي بالبركة وبأخطاء التحكيم
منذ 3 دقائق 1155
سوق في مدينة أبها 1398 هـ
سوق في مدينة أبها 1398 هـ
منذ 32 دقيقة 163
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
منذ 38 دقيقة 1121
"الحصيني" يتوقع حالة ممطرة بداية من الخميس
"الحصيني" يتوقع حالة ممطرة بداية من الخميس
منذ 51 دقيقة 1218
أسعار الذهب اليوم السبت
أسعار الذهب اليوم السبت
منذ 59 دقيقة 1146
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
منذ ساعة 1150
ارتفاع جديد بأسعار المحروقات في لبنان
ارتفاع جديد بأسعار المحروقات في لبنان
منذ ساعة 1200
التحقيق في احتمال إصابة امرأة بكورونا جرّاء عضة فأر
التحقيق في احتمال إصابة امرأة بكورونا جرّاء عضة فأر
منذ ساعة 304
تركي الحمد: حين تعصف الزوابع بالكويت لن تجد ملاذا آمنا غير السعودية
تركي الحمد: حين تعصف الزوابع بالكويت لن تجد ملاذا آمنا غير السعودية
منذ ساعة 1347
"القارئ الحشاش" يثير الجدل في مصر
"القارئ الحشاش" يثير الجدل في مصر
منذ ساعتين 833