رجل مخمور ينقض على فتاة بالشارع ويشوه وجهها بدون سبب

مكسيكو (صدى):
تعرضت امرأة من فانكوفر في المكسيك لهجوم قوي من رجل مخمور أدى لإصابتها إصابات بالغة خضعت على إثرها لعملية جراحية.
وألقت الشرطة القبض عليه وهو ملاكم محترف من أونتاريو، وكانت الفتاة التي تدعي جيمي كوتس في إجازة مع صديق لها في بلايا ديل كارمن عندما اعتدى عليهما رجل في حانة.
وقال صديق الفتاة أن الملاكم كان يمشي بعيدًا عنهم وفجأة استدار وأخذ يركض بأقصى سرعة ولكمها حتى فقدت الوعي،. مشيرا إلى أن أنف كوتس مكسورة وبها ثلاثة إصابات وتكافح من أجل التنفس، ولديها أيضًا أسنان مكسورة وإصابة شديدة في عينها.