كلاب ضالة تنقض على طفل وتفترسه

دمشق (صدى):
هاجمت مجموعة من الكلاب الضالة طفلا سوريا عمره (3 سنوات) في محافظة ريف دمشق، ما أدى إلى وفاته على الفور متأثراً بجروح قاتلة تركتها أنياب الكلاب.
وقال والد الطفل أن ابنه "كان يلعب نهارا في الطريق العام بالقرب من المزرعة التي يحرسها ويقطنون فيها،وسمع صراخ مرعب من ابنه وأصوات نباح شديد فخرج مسرعا ليجد ابنه طريحا على الأرض ينزف من رأسه ورقبته ويده".
وتلقت الناحية بلاغا من مشفى في جرمانا يفيد بوفاة الطفل بعدما أسعفه والده الذي يعمل "ناطورا" (حارسا) في إحدى مزارع المليحة، وأن الطفل توفي بسبب هجوم كلاب ضالة وذلك بحسب صحيفة" تشرين".
وأكدت نتائج الطب الشرعي أن جثة الطفل ظهر فيها "وجود عض شديد في منطق الرقبة أدى لاختناق الطفل وتآكل قطعة من فروة رأسه، وآثار جروح مختلفة في كل أنحاء جسده نتيجة هجوم الكلاب عليه".