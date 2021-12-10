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كلاب ضالة تنقض على طفل وتفترسه

منذ ساعة
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كلاب ضالة تنقض على طفل وتفترسه

دمشق (صدى):
هاجمت مجموعة من الكلاب الضالة طفلا سوريا عمره (3 سنوات) في محافظة ريف دمشق، ما أدى إلى وفاته على الفور متأثراً بجروح قاتلة تركتها أنياب الكلاب.

وقال والد الطفل أن ابنه "كان يلعب نهارا في الطريق العام بالقرب من المزرعة التي يحرسها ويقطنون فيها،وسمع صراخ مرعب من ابنه وأصوات نباح شديد فخرج مسرعا ليجد ابنه طريحا على الأرض ينزف من رأسه ورقبته ويده".

وتلقت الناحية بلاغا من مشفى في جرمانا يفيد بوفاة الطفل بعدما أسعفه والده الذي يعمل "ناطورا" (حارسا) في إحدى مزارع المليحة، وأن الطفل توفي بسبب هجوم كلاب ضالة وذلك بحسب صحيفة" تشرين".

وأكدت نتائج الطب الشرعي أن جثة الطفل ظهر فيها "وجود عض شديد في منطق الرقبة أدى لاختناق الطفل وتآكل قطعة من فروة رأسه، وآثار جروح مختلفة في كل أنحاء جسده نتيجة هجوم الكلاب عليه".

 

سوريا
دمشق
وفاة طفل
كلاب ضالة
طفلاً
تفترس

التعليقات

القناص
القناص عدد التعليقات : 125
منذ 36 دقيقة
الله يرحمه وأحسن الله عزاءكم جعله في الجنه يارب

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أحدث التعليقات

سلطان
ممكن توضح الغلط بكلام الكابتن
اسعد حق اصابع الزمن
نعم توكلو على الله ونفذو حكم القتل لمن يهرب كميات كبيره للمتجاره... واما للاستخدام الشخصي فتكون عقوبتها اقل ..لان ضررها مقتصر على مستخدمها
اسعد حق اصابع الزمن
خذوها نصيحه لوجه الله ... والله سيستمر الاجانب بالتهريب وخاصه الدوافير... لانهم حاسبينها... بيكون مفلس وما يساوي ورأه.. فيقول لنفسه ..اذا نجحت بالتهريب صرت...
ع. س. ع
والله عقلة تنكة وانفقع فلوس ودلع عساة بالفقر أن شاء الله
اسعد حق اصابع الزمن
نقطه مهمه... الاجانب وخاصه الشوام عندهم جرأه للتهريب... لانه لن يردعم الا تطبق حكم القتل.. خاصه لمن يهرب كميات كبيره.. والحق ان القتل قليل...

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