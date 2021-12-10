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رهف القحطاني تردّ على فتاة صوّرتها دون فلتر : "مرض وغيرة"

منذ ساعة
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رهف القحطاني تردّ على فتاة صوّرتها دون فلتر : "مرض وغيرة"

أميرة خالد (صدى):
علقت المدونة رهف القحطاني، على ظهورها بدون فلتر، لأول مرة، بعد أن صورتها فتاة، موجهة رسالة للمتابعين عبر حسابها الخاص على تطبيق سناب شات.

وقالت رهف:"ليش تجري تتصورين معي وتنزلي فيديو رهف القحطاني بخشم كبير على شو شايفنها حلوة، هذا مرض وغيرة، وراح أسوي خشمي وأصير ملكة جمال".

ويذكر أن مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي قد كشفت أخيراً عن وظيفتها وأملاكها قبل الشهرة التي حققتها بفضل تطبيق "سناب شات" ونقلها تفاصيل حياتها الشخصية ويومياتها

وقالت رهف القحطاني: "برد على كام واحدة اتكلمت عن حياتي قبل الشهرة، الحمد لله عندي بيت باسمي حتى لو كانت شقة بس ملكاها باسمي، وفوق هذا عندي سيارة قبل الشهرة، وكنت سلكرتيرة في أمانة الدمام، وماكنتش بتكلم لأني ما كنت أبغي أحد يعرف وين مكان عملي أو مكاني".

بدون فلتر
رهف القحطاني
مدونة سعودية
رهف القحطاني بدون فلتر

التعليقات

فتى الفلسفة
فتى الفلسفة عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
تسويق السعوديات لن يجلب لنا إلا أبو يمن في أراضينا وتسويق المغربيات لن يجلب لنا إلا الأفارقة في أراضينا وزيادة أطماعهم في أراضينا فالأفضل تسويق البرازيليات والتوحد مع كافة الدول العربية والإسلامية والعالمية بإستثناء إيران والشيعة في كل مكان

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أحدث التعليقات

ابوفيصل
مافيه الا نفخ وسمكرة ومعجون وبوية وتلميع إنما تعال شوف عند قومت الصباح شي يخوف ويصيب بالهلع وهذا يعتبر غش تجاري ..
زعيم اااسيا
ماتلحظون المساكين الغلابه الي يقولون الهلال مدعوم للجان وتحكيم اكاذيبهم صارت مضحكه عليهم كل المحايدين يشيدون بالهلال ماعاد المدعوسين والله اشفق عليهم
ابوفهد الحبلاني العنزي
نجن الكويتيين نحب المملكه ونعتبرها بلادنا وبلاد كل العرب والمسلمين الله يغزها ويرفع شانها
طارت الطيارة
للأسف شهادات بدون درايه أو لديهم درايه ويحبون الظهور على الجماهير بأشكال غريبه في تصاريحهم ⚽⚽⚽
اللل
للاسف نحن في زمن الحكومات تحمي وتقدس الفاشلين واصحاب الانحراف العقلي والجسدي

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