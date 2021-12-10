رهف القحطاني تردّ على فتاة صوّرتها دون فلتر : "مرض وغيرة"

أميرة خالد (صدى):
علقت المدونة رهف القحطاني، على ظهورها بدون فلتر، لأول مرة، بعد أن صورتها فتاة، موجهة رسالة للمتابعين عبر حسابها الخاص على تطبيق سناب شات.
وقالت رهف:"ليش تجري تتصورين معي وتنزلي فيديو رهف القحطاني بخشم كبير على شو شايفنها حلوة، هذا مرض وغيرة، وراح أسوي خشمي وأصير ملكة جمال".
ويذكر أن مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي قد كشفت أخيراً عن وظيفتها وأملاكها قبل الشهرة التي حققتها بفضل تطبيق "سناب شات" ونقلها تفاصيل حياتها الشخصية ويومياتها
وقالت رهف القحطاني: "برد على كام واحدة اتكلمت عن حياتي قبل الشهرة، الحمد لله عندي بيت باسمي حتى لو كانت شقة بس ملكاها باسمي، وفوق هذا عندي سيارة قبل الشهرة، وكنت سلكرتيرة في أمانة الدمام، وماكنتش بتكلم لأني ما كنت أبغي أحد يعرف وين مكان عملي أو مكاني".