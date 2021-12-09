ياسمين عبد العزيز عن حضن زوجها: "الناس اتفرجت علينا"

القاهرة (صدى):
تحدثت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، عن كواليس تصوير مشهد حضن زوجها أحمد العوضي لها في مسلسل "اللي مالوش كبير"، الذي أثار وقتها الكثير من ردود الأفعال.
وقالت ياسمين عبد العزيز، في أول ظهور إعلامي لها بعد وعكتها الصحية: "كنا بنصور في مكان به الكثير من الموظفين وتجمعات كثيرة في الشارع، وفي المشهد كنت مكسوفة، وفوجئت بالناس بيتفرجوا على تصوير المشهد مبسوطين"، مضيفة بطريقة ساخرة: "الحضن ده اللي جاب لي الكافية" -في إشارة إلى تدهورصحتها عقب الانتهاء من المسلسل-.
وكانت ياسمين عبدالعزيز، دخلت المستشفى في 11 يوليو الماضي، من أجل إجراء عملية جراحية، وفي 17 يوليو، خرج زوجها الفنان أحمد العوضي، مطالبا الجمهور بالدعاء لها.
وتعرضت ياسمين عبدالعزيز لثقب في القولون جراء خطأ طبي أثناء إجراء عملية جراحية نسائية، ما تسبب في إصابتها بتسمم في الدم.
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