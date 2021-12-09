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ياسمين عبد العزيز عن حضن زوجها: "الناس اتفرجت علينا"

منذ ساعة
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ياسمين عبد العزيز عن حضن زوجها: "الناس اتفرجت علينا"

القاهرة (صدى):
تحدثت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، عن كواليس تصوير مشهد حضن زوجها أحمد العوضي لها في مسلسل "اللي مالوش كبير"، الذي أثار وقتها الكثير من ردود الأفعال.

وقالت ياسمين عبد العزيز، في أول ظهور إعلامي لها بعد وعكتها الصحية: "كنا بنصور في مكان به الكثير من الموظفين وتجمعات كثيرة في الشارع، وفي المشهد كنت مكسوفة، وفوجئت بالناس بيتفرجوا على تصوير المشهد مبسوطين"، مضيفة بطريقة ساخرة: "الحضن ده اللي جاب لي الكافية" -في إشارة إلى تدهورصحتها عقب الانتهاء من المسلسل-.

وكانت ياسمين عبدالعزيز، دخلت المستشفى في 11 يوليو الماضي، من أجل إجراء عملية جراحية، وفي 17 يوليو، خرج زوجها الفنان أحمد العوضي، مطالبا الجمهور بالدعاء لها.

وتعرضت ياسمين عبدالعزيز لثقب في القولون جراء خطأ طبي أثناء إجراء عملية جراحية نسائية، ما تسبب في إصابتها بتسمم في الدم.

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منى الشاذلي
ياسمين عبدالعزيز
احمد العوضي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55800
منذ 51 دقيقة
طيب

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أحدث التعليقات

ابو يزن
مع السلامة هو ومدير اعماله مخلصين من زمان ولا هو الاعب الفلته سرعه واندفاع وترك خانته ممر والمال والنفوذ هي الي تحكم وليس الاعب...
ابو وليد
احس اليهودي عنده كرامه اكثر من الفلسطيزي -- يعني في هذا الموضوع القذر شايفين ان فيه عمل جهادي او استخباراتي غير ععادي -- عمل...
نبيل
طيب
رااايق
كل تبن عااد ** بعد هذا اللي ناقص تتكلم في الدين ***!!!
هاني عبدالوهاب
لاعب هداف بس شايف حاله معا الاسف وهنا تكمن قيمت اللاعب المحترف لجبته تستفيد منه ماتضر النادي

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