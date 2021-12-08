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شاهد..ياسمين عبد العزيز: من شدة الآلام تمنيت الموت

منذ 4 ساعات
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شاهد..ياسمين عبد العزيز: من شدة الآلام تمنيت الموت

القاهرة (صدى):
تحدثت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، عن تفاصيل الوعكة الصحية التي مرت بها في الفترة الماضية، بسبب خطأ طبي جراء عملية جراحية نسائية.

وأوضحت ياسمين عبدالعزيز، أن العملية التي أجرتها، لم تكن الأولى من نوعها، مشيرة إلى أنها أجرتها أكثر من مرة، أولها عندما كانت بعمر الـ 16 عامًا.

وأشارت إلى أنها خلال شهرين أجرت 4 عمليات، لدى طبيب النساء، وبعد خروجها من العملية الأولى، شعرت بآلام غير طبيعية، على عكس المعتاد.

ولفتت إلى وجود بعض التفاصيل التي لا تتذكرها في تلك الفترة، من كثرة تناولها للمسكنات بسبب الآلام التي عانتها بعد الاستفاقة.

وأضافت: "بعد كام يوم الدكاترة قالوا لو مدخلتش خلال ساعات للعمليات هموت، واتضح أن القولون حدث به ثقب، أدى إلى تسمم في الدم".

وتابعت: "عملوا العملية، والدكتور بيقول لي أنا بعمل العملية وعارف انك ممكن تموتي، وانا نفسي كنت حاسة إني هموت".

واستكملت: "في وقت ما في العناية المركزة قلت لهم، أنا مش قادرة أكمل شيلوا الأجهزة والأدوية أنا هبقى مرتاحة لو رحت لربنا".

يذكر أن ياسمين عبدالعزيز، دخلت المستشفى في 11 يوليو الماضي، من أجل إجراء عملية جراحية، وفي 17 يوليو، خرج زوجها الفنان أحمد العوضي، مطالبا الجمهور بالدعاء لها.

مصر
منوعات
ياسمين عبدالعزيز
مرض ياسمين عبدالعزيز

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55792
منذ ساعة
برغم اني لم افهم اي حاجه من المشكله الا ان ما حصل لها كان بسبب خطاء طبي وهذا ليس مستغرب على الاطباء في مصر .. ثم ما هي العمليه التي اجرتها اكثر من مره منذو ان كان عمرها 16 سنه

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أحدث التعليقات

ابو عمار
مبروك . اللي تعرفه افضل من اللي ما تعرفه
ابو عمار
هذه تعتبر دعوة لتعدد لزيادة الانجاب
ابو عمار
طيب
ابو عمار
هههههههههههههههه سيده بالاحمر
ابو عمار
اوكي

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