شاهد..ياسمين عبد العزيز: من شدة الآلام تمنيت الموت

القاهرة (صدى):
تحدثت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، عن تفاصيل الوعكة الصحية التي مرت بها في الفترة الماضية، بسبب خطأ طبي جراء عملية جراحية نسائية.
وأوضحت ياسمين عبدالعزيز، أن العملية التي أجرتها، لم تكن الأولى من نوعها، مشيرة إلى أنها أجرتها أكثر من مرة، أولها عندما كانت بعمر الـ 16 عامًا.
وأشارت إلى أنها خلال شهرين أجرت 4 عمليات، لدى طبيب النساء، وبعد خروجها من العملية الأولى، شعرت بآلام غير طبيعية، على عكس المعتاد.
ولفتت إلى وجود بعض التفاصيل التي لا تتذكرها في تلك الفترة، من كثرة تناولها للمسكنات بسبب الآلام التي عانتها بعد الاستفاقة.
وأضافت: "بعد كام يوم الدكاترة قالوا لو مدخلتش خلال ساعات للعمليات هموت، واتضح أن القولون حدث به ثقب، أدى إلى تسمم في الدم".
وتابعت: "عملوا العملية، والدكتور بيقول لي أنا بعمل العملية وعارف انك ممكن تموتي، وانا نفسي كنت حاسة إني هموت".
واستكملت: "في وقت ما في العناية المركزة قلت لهم، أنا مش قادرة أكمل شيلوا الأجهزة والأدوية أنا هبقى مرتاحة لو رحت لربنا".
يذكر أن ياسمين عبدالعزيز، دخلت المستشفى في 11 يوليو الماضي، من أجل إجراء عملية جراحية، وفي 17 يوليو، خرج زوجها الفنان أحمد العوضي، مطالبا الجمهور بالدعاء لها.