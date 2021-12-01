نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. رجل بريطاني يستشيط غضبا على شاب يقرأ القرآن الكريم

منذ 5 ساعات
1233
1
بالفيديو.. رجل بريطاني يستشيط غضبا على شاب يقرأ القرآن الكريم

لندن (صدى):
انفعل رجل بريطاني، يوم السبت الماضي، على شاب كان يقرأ القرآن الكريم في أحد قطارات العاصمة البريطانية.

وطالب الرجل من الشاب التوقف عن قراءة القرآن لأن سماعه يزعجه، فرد عليه الشاب بهدوء لكن الأول قال أنه يجب عليه أن يستأذنه قبل قراءة القرآن، وذلك وفقا لـ"ديلي ميل".

وأكد الشاب أنه ليس في حاجة لأن يستأذن أحد قبل قراءة القرآن، مطالبا الرجل البريطاني بأن يذهب ويقدم شكوى.

وتابع الرجل البريطاني قائلا : «إذا كنت تريد أن تتلو القرآن، عليك أن تستيقظ مبكرًا بنصف ساعة وتقوم بذلك في منزلك».

ومن جهتها، أكدت الشرطة البريطانية أنها رصد الفيديو الخاص بالواقعة، مؤكدة أنها ستحقق في الواقعة ولن تتساهل مع الرجل الذي أظهر كراهيته للمسلمين.

 

قطارات
الشرطة
القرآن الكريم
رجل بريطاني
مسلمين

التعليقات

مسافات
مسافات عدد التعليقات : 720
منذ 27 دقيقة
من اصل لهذه الكراهية غير المتطرفين والارهابيين باسم الاسلام الذين شوهوا صورة الاسلام الحقيقية حسبنا الله عليهم

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🚴‍♀️
من الدلخ الذي يصدق شركات التطعيم.....؟ انها مستنفعه فلا تصدق.... المهم عندي استشاره مهمه جدا ولا تقدر بثمن لوزارة الصحه تستاهل مليار..الاخذ لها بركه..وتركها...
مسافات
قبل اللبنانيون بان يكونوا اتباعا لحزب الشيطان فما زادهم الاخسرانا وضلالا والجاحد لايستحق ادنى شفقة
محمد
بيتروس لاعب رائع استطاع مسعادة النصر في تحقيق كأس آسيا
فاضي
ياليل من جد ورع حتى شعر خصوته ماطلع هههههههههههههههههههههههههههههههههههه
مسافات
وقد يظهر متحور اخر لله الامر من قبل ومن بعد

أخر الأخبار

بالفيديو.. إطلاق برنامج العلا للابتعاث بمرحلته الثالثة
بالفيديو.. إطلاق برنامج العلا للابتعاث بمرحلته الثالثة
منذ 3 ثواني 999
تصريح جديد من جنوب إفريقيا بشأن متحور أوميكرون الجديد
تصريح جديد من جنوب إفريقيا بشأن متحور أوميكرون الجديد
منذ 6 دقائق 1084
استشاري يوضح مدى تأثر التطعيم بمتحور أوميكرون "فيديو"
استشاري يوضح مدى تأثر التطعيم بمتحور أوميكرون "فيديو"
منذ 13 دقيقة 1101
منصة إحسان تعلن عن خدمة "التبرع اليومي" للفئات الأشد احتياجًا
منصة إحسان تعلن عن خدمة "التبرع اليومي" للفئات الأشد احتياجًا
منذ 19 دقيقة 1090
ضبط 69 كيلو جرامًا من مادة القات المخدر مخبأة داخل مركبة في مكة
ضبط 69 كيلو جرامًا من مادة القات المخدر مخبأة داخل مركبة في مكة
منذ 25 دقيقة 1146
استشاري يكشف عن الفئة الأكثر احتمالية للإصابة بـ "أوميكرون"
استشاري يكشف عن الفئة الأكثر احتمالية للإصابة بـ "أوميكرون"
منذ 29 دقيقة 1247
حقيقة الطقم الجديد المتداول للهلال 
حقيقة الطقم الجديد المتداول للهلال 
منذ 34 دقيقة 1229
مرور جدة يوجه قائدي المركبات لاتخاذ الطرق البديلة خلال سباق فورمولا 1
مرور جدة يوجه قائدي المركبات لاتخاذ الطرق البديلة خلال سباق فورمولا 1
منذ 39 دقيقة 1193
فهد بن جمعة: النمو الاقتصادي يدعم التنمية المستدامة
فهد بن جمعة: النمو الاقتصادي يدعم التنمية المستدامة
منذ 49 دقيقة 1133
ضبط مواطن دخل مناطق محمية لممارسة الصيد دون ترخيص
ضبط مواطن دخل مناطق محمية لممارسة الصيد دون ترخيص
منذ 54 دقيقة 1091