بالفيديو.. رجل بريطاني يستشيط غضبا على شاب يقرأ القرآن الكريم

لندن (صدى):
انفعل رجل بريطاني، يوم السبت الماضي، على شاب كان يقرأ القرآن الكريم في أحد قطارات العاصمة البريطانية.
وطالب الرجل من الشاب التوقف عن قراءة القرآن لأن سماعه يزعجه، فرد عليه الشاب بهدوء لكن الأول قال أنه يجب عليه أن يستأذنه قبل قراءة القرآن، وذلك وفقا لـ"ديلي ميل".
وأكد الشاب أنه ليس في حاجة لأن يستأذن أحد قبل قراءة القرآن، مطالبا الرجل البريطاني بأن يذهب ويقدم شكوى.
وتابع الرجل البريطاني قائلا : «إذا كنت تريد أن تتلو القرآن، عليك أن تستيقظ مبكرًا بنصف ساعة وتقوم بذلك في منزلك».
ومن جهتها، أكدت الشرطة البريطانية أنها رصد الفيديو الخاص بالواقعة، مؤكدة أنها ستحقق في الواقعة ولن تتساهل مع الرجل الذي أظهر كراهيته للمسلمين.