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متحدث الصحة يكشف عن تفاصيل رصد إصابة بمتحور أوميكرون في المملكة "فيديو"

منذ ساعة
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متحدث الصحة يكشف عن تفاصيل رصد إصابة بمتحور أوميكرون في المملكة "فيديو"

الرياض (صدى):
كشف متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، عن تفاصيل رصد إصابة حالة بمتحور أوميكرون الجديد في المملكة.

وقال محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة، إنه تم إجراء تقصي للحالة المصابة بمتحور "أوميكرون"، بالإضافة إلى تحديد المخالطين.

وأشار إلى أن متحور "أوميكرون" رصد في أكثر من 21 دولة حول العالم، موضحا أن متحور "أوميكرون" تم تصنيفه مثير للقلق لشدة عدوى الفيروس وسرعة انتشاره.

ولفت إلى أن المتحورات التي تحدث للفيروس تؤدي إلى تغيير أنماطه الوبائية، مشيرا إلى الأنماط الوبائية وتشمل زيادة سرعة انتشار الفيروس وشدة المرض، إضافة إلى تعرض الحالة لأعراض شديدة أو الحاجة لرعاية طبية أو التنويم أو التعرض للوفاة.

وأبان أن الأنماط الوبائية للفيروس قد تضعف الاستجابة أو الفاعلية للقاحات ضد هذا المتحور.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن  رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة "أوميكرون" في المملكة.

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الصحة: رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة "أوميكرون" في المملكة

 

فيروس كورونا
لقاحات
وباء
محمد العبدالعالي
متحور أوميكرون

التعليقات

ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 237
منذ ساعة
سؤال بسيط ؟
هذا كيف دخل المملكة بدون مايتم فحصة فحص شامل ودقيق خاصة إنه قادم من المنطقة المصابة
بهذا المتحور ؟ من المفترض يتم فتح تحقيق واسع مع كل مسؤول تساهل في دخول هذا المواطن
للوطن دون الكشف عليه والتحقق من سلامته .

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أحدث التعليقات

عبدالرحمن القحطاني
اتمنى ان كل من يطلع ويتكلم في فوائد واضرار الأعشاب ان يرجع لهيئة الغذاء والدواء لتكون المعلمات صحيحه ومفيده ومقننه
4everx2
انا ألي اعرفه ام المدرسة تكون فقط مخصصة لنساء والأطفال فكيف دخل هذا العامل القذر اللعين !
عمر محمد
تخبط الفقراوية لا يزال مستمر !! وهاتوا مايكون والفريدي والصمله الصمله يا قواطي .
4everx2
لو يطالب بحقوقه ان يدفع له تعويض وهي تسجن وتدفع تعويض له ولكن للأسف ضاع حقه
ابو وليد
والله انه كفو وبطل

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