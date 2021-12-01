متحدث الصحة يكشف عن تفاصيل رصد إصابة بمتحور أوميكرون في المملكة "فيديو"

الرياض (صدى):
كشف متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، عن تفاصيل رصد إصابة حالة بمتحور أوميكرون الجديد في المملكة.
وقال محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة، إنه تم إجراء تقصي للحالة المصابة بمتحور "أوميكرون"، بالإضافة إلى تحديد المخالطين.
وأشار إلى أن متحور "أوميكرون" رصد في أكثر من 21 دولة حول العالم، موضحا أن متحور "أوميكرون" تم تصنيفه مثير للقلق لشدة عدوى الفيروس وسرعة انتشاره.
ولفت إلى أن المتحورات التي تحدث للفيروس تؤدي إلى تغيير أنماطه الوبائية، مشيرا إلى الأنماط الوبائية وتشمل زيادة سرعة انتشار الفيروس وشدة المرض، إضافة إلى تعرض الحالة لأعراض شديدة أو الحاجة لرعاية طبية أو التنويم أو التعرض للوفاة.
وأبان أن الأنماط الوبائية للفيروس قد تضعف الاستجابة أو الفاعلية للقاحات ضد هذا المتحور.
وكانت وزارة الصحة أعلنت عن رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة "أوميكرون" في المملكة.
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