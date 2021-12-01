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الصحة: رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة "أوميكرون" في المملكة

منذ ساعة
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الصحة: رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة "أوميكرون" في المملكة

الرياض (صدى):
صرّح مصدر مسؤول في وزارة الصحة، بأنه إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن ظهور سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا (كوفيد 19) في عدد من الدول، ورصد انتقال مصابين منها إلى دول أخرى، فقد تم رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة “omicron” من الفيروس في المملكة، لمواطن قادم من إحدى دول شمال أفريقيا، وتم إجراء التقصي الوبائي وعزل المصاب والمخالطين له واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة.

ويأتي ذلك استمراراً لجهود الوزارة وهيئة الصحة العامة "وقاية" في التقصي والتعامل مع الوضع الوبائي لفيروس كورونا (كوفيد -19) والسلالات المتحورة بشكل مستمر وإجراءات فحص التسلسل الجيني للفيروس وجهود الجهات الوطنية في مكافحة الجائحة ومنها إجراءات مراقبة المنافذ.

وشدّد المصدر على ضرورة مسارعة جميع أفراد المجتمع في استكمال تلقي جرعات اللقاح والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة، وكذلك أهمية التزام القادمين من السفر بالتعليمات المتعلقة بالحجر والفحص المخبري لسلامتهم وسلامة الجميع.

المملكة
وزارة الصحة
مصابين
أفريقيا
الفيروس
سلالة متحورة
الإجراءات الصحية
أوميكرون
حالة إصابة

التعليقات

ابو زياد
ابو زياد عدد التعليقات : 109
منذ ساعة
الله يكفينا الشر
سترك ولطفك يارب
🚴‍♀️
🚴‍♀️ عدد التعليقات : 1588
منذ 25 دقيقة
تشكر الصحه على الشفافيه...
من قرأ القرآن وفهم سنن الله في خلقه وكونه..ايقن ان هذا الفيروس رساله من الخالق لخلقه.. ومن العجيب ان هذا المتحور لم يظهر الا بعد ان ظن العالم انتهاء من سبقه...
🚴‍♀️
🚴‍♀️ عدد التعليقات : 1041
منذ 21 دقيقة
والشيئ العجيب..
انه اول ما ظهر الفيروس وقبل انتشاره بالعالم.. كان لابو سيكل تعليقات حدثت وتحققت بشكل لا يحتمل معه التخمين... وضروري الصحيفه تعيد نشرها

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أحدث التعليقات

🚴‍♀️
واضح من وجهها ان الجني لابسها... ويصفقها من كل مكان 😹😹😹😹
kkkk
بريلين غاليه
kkkk
هههههههههههههههههههههههههههههههه
🚴‍♀️
والشيئ العجيب.. انه اول ما ظهر الفيروس وقبل انتشاره بالعالم.. كان لابو سيكل تعليقات حدثت وتحققت بشكل لا يحتمل معه التخمين... وضروري الصحيفه تعيد...
🚴‍♀️
تشكر الصحه على الشفافيه... من قرأ القرآن وفهم سنن الله في خلقه وكونه..ايقن ان هذا الفيروس رساله من الخالق لخلقه.. ومن العجيب ان هذا...

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