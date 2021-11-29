الفراج: ممثل الكرة السعودية نحو العالمية لديه مباراة خطرة جدا 

طلال الغامدي (صدى):
علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على قرعة كأس العالم للأندية المحدد فيها أن الهلال يواجه الفائز من الجزيرة وأوكلاند سيتي.
وقال وليد الفراج، إنه لا توجد قرعة سهلة أو قرعة صعبة، موضحا أن ممثل الكرة السعودية نحو العالمية لديه مباراة خطرة جدا مع الجزيرة الإماراتي أو أوكلاند سيتي النيوزيلاندي.
وأشار:" كل واحد منهما سيبذل أقصى جهده ليهزم بطل آسيا وأي تفكير أبعد من ذلك سيؤدي إلى سقوطنا في فخ الأحلام".
يذكر أنه في الدور الأول يواجه الجزيرة الإماراتي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي، كما في ربع النهائي، يلاقي الأهلي المصري، مونتيري المكسيكي، فيما يواجه الهلال ضد الفائز من لقاء الجزيرة وأوكلاند.