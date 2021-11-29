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الفراج: ممثل الكرة السعودية نحو العالمية لديه مباراة خطرة جدا 

منذ 10 ساعات
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الفراج: ممثل الكرة السعودية نحو العالمية لديه مباراة خطرة جدا 

طلال الغامدي (صدى):
علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على قرعة كأس العالم للأندية المحدد فيها أن الهلال يواجه الفائز من الجزيرة وأوكلاند سيتي.

وقال وليد الفراج، إنه لا توجد قرعة سهلة أو قرعة صعبة، موضحا أن ممثل الكرة السعودية نحو العالمية لديه مباراة خطرة جدا مع الجزيرة الإماراتي أو أوكلاند سيتي النيوزيلاندي.

وأشار:" كل واحد منهما سيبذل أقصى جهده ليهزم بطل آسيا وأي تفكير أبعد من ذلك سيؤدي إلى سقوطنا في فخ الأحلام".

يذكر أنه في الدور الأول يواجه الجزيرة الإماراتي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي، كما في ربع النهائي، يلاقي الأهلي المصري، مونتيري المكسيكي، فيما يواجه الهلال ضد الفائز من لقاء الجزيرة وأوكلاند.

 

 

التعليقات

برنس
برنس عدد التعليقات : 574
منذ ساعة
وش تبغانا نسوى نبكى نصيح ولا تمهد للهزيمه عطنا علمك كفايه تمثيل تقلع

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
طبعا حلوه يا حلوه لكن ضحكتك مزعجه
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي
حس حس
أكيد ضعيفة مافيها أدوار أولية ولا مجموعات كيف تأهل الهلال من لربع النهائي على طول ........ من المشمش ...

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