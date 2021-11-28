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محاولة فاشلة للإفتراس
منذ 12 ساعة
1963
1
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التعليقات
بلبل البحر
عدد التعليقات : 2049
منذ ساعة
سبحان الله ماله رزق فيها بل كانت سببا لانتهاء أجله
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كلام مجاني لاقيمة له .
مسافات
كل شيء بأمر الله فاتق الله في نفسك واذا كنت مفلسا في إيجاد ماتكتب فلت تجعل نفسك محل سخرية للناس .
بلبل البحر
سبحان الله ماله رزق فيها بل كانت سببا لانتهاء أجله
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