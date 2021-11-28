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حفيد رشوان توفيق عن قضية الحجر: جدي أخذ ممتلكات أمي

منذ 5 ساعات
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حفيد رشوان توفيق عن قضية الحجر: جدي أخذ ممتلكات أمي

القاهرة (صدى):
كشف محمد عصام حفيد الفنان رشوان توفيق وابن ابنته "آية رشوان"، حقيقة ما صرح به جده رشوان توفيق عن رفعه ووالده ووالدته قضية حجر عليه بسبب نزاع على الميراث.

ونفى "عصام" تمامًا ما تم تداوله عن قضية الحجر مؤكدًا أنها أنباء مغلوطة وأنه سيقاضي كل من قام بنشر ذلك لما تسبب الأمر من أزمة كبيرة له ولعائلته.

وقال "عصام" عن الخلافات القائمة مع جده: "والدتي كانت عاملة لجدى توكيل من فترة كبيرة بنته وبتثق فيه ثقة كاملة وحاجة طبيعية، اتفاجأت من فترة أن جدى بموجب التوكيل دا بيتصرف في حاجات مكتوبة باسمها وملكها بشكل غريب".

وأوضح "عصام" أن والدته طلبت من جده أن يذهب معها للشهر العقاري لإلغاء التوكيل إلا أنه رفض الأمر تمامًا وهو الأمر الذي دفعهم للجوء بإرسال إنذار قانوني لجده ولم يستجب للإنذار وهو ما اضطره لرفع قضية مدنية من أجل إلغاء التوكيل.

وكان الفنان رشوان توفيق قد صرح بأن إحدى بناته تقيم ضده قضية حجر على ممتلكاته، مشيرا إلى أنه لا يملك أي شيئا باسمه سوى جواله.

 

الميراث
الشهر العقاري
التوكيل
رشوان توفيق
قضية الحجر
النزاع على الميراث

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10725
منذ ساعة
اولا من اين لوالدتك اي املاك كلها لجدك و كمان جدتك لم تكن نعمل و كيف ترثها فوق انت ووالدك ووالدتط من هذا العقوق
نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10725
منذ ساعة
اولا من اين لوالدتك اي املاك كلها لجدك و كمان جدتك لم تكن نعمل و كيف ترثها فوق انت ووالدك ووالدتط من هذا العقوق

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أحدث التعليقات

رااايق
يعني اول مرة تلعبون في ابها **؟!!! قم بس قم ** قال أكسجين قال **!!!!
برنس
والله يازينك ساكت مصدق بآسيا انت ووجهك
Sulitan
ملك الطقاعات
العالمي
رومارينهو عشانه اجنبي عطيته اللي يبي وابن البلد تبي تستغله ادبك يا عمي
العالمي
لا تشتري رخيص يا انمار كلامك ما ياكل عيش ادفع زي الاوادم اللاعب اولا واخيرا بيوقع معك لو دفعت زي اللي دفعو وكذا بيشريك...

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