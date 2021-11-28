حفيد رشوان توفيق عن قضية الحجر: جدي أخذ ممتلكات أمي

القاهرة (صدى):
كشف محمد عصام حفيد الفنان رشوان توفيق وابن ابنته "آية رشوان"، حقيقة ما صرح به جده رشوان توفيق عن رفعه ووالده ووالدته قضية حجر عليه بسبب نزاع على الميراث.
ونفى "عصام" تمامًا ما تم تداوله عن قضية الحجر مؤكدًا أنها أنباء مغلوطة وأنه سيقاضي كل من قام بنشر ذلك لما تسبب الأمر من أزمة كبيرة له ولعائلته.
وقال "عصام" عن الخلافات القائمة مع جده: "والدتي كانت عاملة لجدى توكيل من فترة كبيرة بنته وبتثق فيه ثقة كاملة وحاجة طبيعية، اتفاجأت من فترة أن جدى بموجب التوكيل دا بيتصرف في حاجات مكتوبة باسمها وملكها بشكل غريب".
وأوضح "عصام" أن والدته طلبت من جده أن يذهب معها للشهر العقاري لإلغاء التوكيل إلا أنه رفض الأمر تمامًا وهو الأمر الذي دفعهم للجوء بإرسال إنذار قانوني لجده ولم يستجب للإنذار وهو ما اضطره لرفع قضية مدنية من أجل إلغاء التوكيل.
وكان الفنان رشوان توفيق قد صرح بأن إحدى بناته تقيم ضده قضية حجر على ممتلكاته، مشيرا إلى أنه لا يملك أي شيئا باسمه سوى جواله.