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بالفيديو .. "أم نايف" بعد لقاء "آل الشيخ": للحين ما طاح اللي براسي

منذ 21 ساعة
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بالفيديو .. "أم نايف" بعد لقاء "آل الشيخ": للحين ما طاح اللي براسي

الرياض (صدى):
أكدت المواطنة "أم نايف"، التي ظهرت في فيديو متداول معربة عن انبهارها بالفعاليات في موسم الرياض، أنها لا تزال معجبة بالفعاليات التي قدمها الموسم، مثمنة لقاء رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ.

وقالت المواطنة" :" ما طاح اللى براسي، وأن شاء الله ما يطيح، وشرف لي أني أقابل وأسلم على المستشار تركي، ومحبة الناس كنز لا تعوض"، وفقا لما ذكرته خلال حديثها في برنامج "في أسبوع MBC المذاع على قناة MBC.

وأكدت أن جميع ما شاهدته في موسم الرياض يعد جميل، مؤكدة أنها شعرت بالترفيه منذ أن طرحت الهيئة العامة للترفيه الفعاليات برئاسة "آل الشيخ" وتوجيهات ولي العهد، الأمير محمد بن عبدالعزيز.

ونوهت بأنها تميل لمتابعة حسابها على "تيوك توك"، مقدمة الشكر لابنها الذي يتولى حاليًا إدارة أعمالها.

                                                                                           أقرأ أيضــــا

بعد انبهارها بالفعاليات.. آل الشيخ يلتقط صورة مع أم نايف

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الرياض
الهيئة العامة للترفيه
موسم الرياض
الأمير محمد بن عبدالعزيز
المستشار تركي آل الشيخ

التعليقات

ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 1589
منذ 18 ساعة
الحمد لله على نعمة العقل... لا تجاهري بالمحرم... الترفيه ليس بفعل المحرمات من اختلاط وغناء وموسيقى وعرض الفتن والمفاتن.. أصلح الله الجميع..
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 636
منذ 17 ساعة
نسأل الله لك حسن الخاتمة
الريان
الريان عدد التعليقات : 2830
منذ 15 ساعة
هههههههههههههههههههه هذي كانت معنا فاتعليقات
معرفها
لست محرومه ولي رب رحيم
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8707
منذ 15 ساعة
تقول الكلام المطلوب منها وتاخذ المقابل وتمشي
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55468
منذ 10 ساعات
ما شاء الله عليها
نواف
نواف عدد التعليقات : 1
منذ 9 ساعات
نسل الله حسن الخاتمه من شب على شي شاب عليه
بندر القصيم
بندر القصيم عدد التعليقات : 1
منذ 9 ساعات
اللي يسبون ويقولون الترفيه حرام تلاقي زوجته وبناته رايحين مع السواق. وتلاقونهم اذا سافرو للخارج بالحفلات والسينما وهنا يقولون حرام
محب الوطن
محب الوطن عدد التعليقات : 492
منذ 3 ساعات
الترفيه المباح مطلوب ولايعترض عليه احد
مرام
مرام عدد التعليقات : 2
منذ ساعة
الاختلاط حرام ذا كلام الشيخ ابن باز رحمه الله و ابن عثيمين رحمه الله.
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 636
منذ دقيقتين
بندر القصيم
كاد المريب ان يقول خذوني

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أحدث التعليقات

عبدالله
بندر القصيم كاد المريب ان يقول خذوني
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