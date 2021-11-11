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فيديو.. مواطنة في البوليفارد: "بقعد لين يطيح اللي براسي"

منذ يومين
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فيديو.. مواطنة في البوليفارد: "بقعد لين يطيح اللي براسي"

عادل الحربي (صدى):
أعربت المواطنة "أم نايف"، عن استمتاعها بالأجواء في منطقة بوليفارد رياض سيتي، ورغبتها في البقاء وحضور مختلف الفعاليات.

وظهرت أم نايف في مقطع فيديو، أثناء تجولها بالبوليفارد وتوثيقها للفعاليات التي حضرتها، قائلة: "أنا ما عندي شي، بقعد لين يطيح اللي براسي".

ومن جانبه علق معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه على المقطع قائلا: "نورتي ياام نايف البوليفارد".

وتستقبل منطقة بوليفارد رياض سيتي زوارها يوميًّا من الساعة 05:00 مساءً وحتى الساعة 4:00 صباحًا طوال أيام الأسبوع

وتحتوي المنطقة على أكثر من 10 آلاف موقف لسيارات الزوار، منها مواقف مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافةً إلى مواقف لخدمة صف السيارات.

الترفيه
موسم الرياض
البوليفارد
بوليفارد رياض سيتي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18757
منذ يومين
فلة . وتفاريح .. وإزالة هموم الأرض.. يا بخت أم المدن عاصمتنا الرياض .. ويا بخت هلها وزوارها ومن حولها ومنهو جريب عليها .. ومن هو خالٍ من الهم والدْين
مجرد زائر
مجرد زائر عدد التعليقات : 21
منذ يومين
بعذرها ام نايف الرياض زمان لا فعاليات ولا هم يحزنون مجرد كأبه
شكرا معالي المستشار تركي ال الشيخ الى انعشت الرياض وصار فيه متنفس الواحد ما يدري وين يروح
نحن في زخم من النعم
شكرا سيدي ولي العهد الامير الطموح الملهم محمد بن سلمان حراك ثقافي واقتصادي وسياسي ممتاز
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8694
منذ يومين
إنا لله وإنا إليه راجعون
ولاحول ولاقوة إلا بالله
وحسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر
اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال
عاطل
عاطل عدد التعليقات : 486
منذ يومين
تذكرت النائحات المستأجرات
مراقب
مراقب عدد التعليقات : 34
منذ يومين
الترفيه المباح مطلوب
لكن الترفيه الي بالمعاصي والمنكرات يجلب التعاسه في الدنيا والاخره
مواطن صريح
مواطن صريح عدد التعليقات : 5
منذ يومين
الله يصلحك يا ام نايف و يحسن لك خاتمتك
خالد
خالد عدد التعليقات : 2
منذ يومين
طاح حظك يا ام نايف ما طقع عقلك الا يوم كبرتي هههههههههههاي
خالد
خالد عدد التعليقات : 2
منذ يومين
طاح حظك يا ام نايف ما طقع عقلك الا يوم كبرتي هههههههههههاي
مدري
مدري عدد التعليقات : 164
منذ يومين
حسبنا الله ونعم الوكيل
يعني يعني ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 643
منذ يومين
اللهم ردنا إليك ردا جميلا
سالم
سالم عدد التعليقات : 8
منذ يومين
موظفه عندهم
واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14912
منذ يومين
اللّهُـمَّ أَعِـنِّي عَلـى ذِكْـرِكَ وَشُكْـرِك ،
وَحُسْـنِ عِبـادَتِـك.
@@@@@
@@@@@ عدد التعليقات : 46
منذ يومين
مابمابراسك غير الشيطان مزين لك سواتك
الوفا طبعي
الوفا طبعي عدد التعليقات : 1992
منذ يومين
حاس انه الكلام طالع من قبلها !!!!!
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83711
منذ يومين
من حسدك لافي
سمسم
سمسم عدد التعليقات : 17
منذ يومين
واضح فيه تنسيق مسبق
سارة
سارة عدد التعليقات : 86
منذ يومين
ياالله حسن الخاتمة!!
السامرالحربي
السامرالحربي عدد التعليقات : 148
منذ يومين
مسألة التركيز عليها وهذه تكلمها واللي يصورهم، مشهد مرتب ، بس يعني ما لقيتم إلا دور العجوز اللي تحب الفلة والوناسة ما فيه أي اضافة لكم المراهقين يكفون و ويفون معكم ما يحتاج تسوون حراج ..
ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 1577
منذ يومين
اعطي المجال الرويبضات لكن الوعد يوم التلاق..
4everx2
4everx2 عدد التعليقات : 7741
منذ يومين
الحقيقه اقدر اقول صرت اغار اشوف امرأة كبيرة بسن مبسوطه اجل كيف لو انا اروح للمكان والله فالينها اهل الرياض
سالم
سالم عدد التعليقات : 1
منذ يومين
اساليب تسويق سخيفه جدااا على بالهم الناس تصدق هذه التفاهات الرخيصه من مجموعه الترفيه

اللهث خلف المال في اي اسلوب كان و اي ثمن
تعس عبدالدينار تعس عبدالدرهم
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55069
منذ يومين
الله يسعدك با ام نايف
أبو عيسى
أبو عيسى عدد التعليقات : 2
منذ يوم
عجوز قريح وش عندها
أبو عيسى
أبو عيسى عدد التعليقات : 2
منذ يوم
عجوز قريح وش عندها
بدر
بدر عدد التعليقات : 2
منذ 3 ساعات
يلعبون على الناس كل يوم مسوين فلم هندي
اسلوب خلخل المجتمع حتى يخيس

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أحدث التعليقات

عزام العزام
الحقيقه مدافع متكامل ولاعب خلوق استايله هلالي
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
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نحبكم في الله اليسا والشاب خالد انستونا وشرفتونا والله
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