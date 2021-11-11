فيديو.. مواطنة في البوليفارد: "بقعد لين يطيح اللي براسي"

عادل الحربي (صدى):
أعربت المواطنة "أم نايف"، عن استمتاعها بالأجواء في منطقة بوليفارد رياض سيتي، ورغبتها في البقاء وحضور مختلف الفعاليات.
وظهرت أم نايف في مقطع فيديو، أثناء تجولها بالبوليفارد وتوثيقها للفعاليات التي حضرتها، قائلة: "أنا ما عندي شي، بقعد لين يطيح اللي براسي".
ومن جانبه علق معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه على المقطع قائلا: "نورتي ياام نايف البوليفارد".
وتستقبل منطقة بوليفارد رياض سيتي زوارها يوميًّا من الساعة 05:00 مساءً وحتى الساعة 4:00 صباحًا طوال أيام الأسبوع
وتحتوي المنطقة على أكثر من 10 آلاف موقف لسيارات الزوار، منها مواقف مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافةً إلى مواقف لخدمة صف السيارات.