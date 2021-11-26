نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

فيديو.. فنان العرب وأصالة يشعلان أمسية "أسير الشوق"

منذ 4 ساعات
1122
1
فيديو.. فنان العرب وأصالة يشعلان أمسية "أسير الشوق"

أميرة خالد (صدى):
شاركت الفنانة السورية أصالة نصري، فنان العرب محمد عبده أداء أغنية "على البال"، وذلك خلال حفلهما ضمن فعاليات "ليلة أسير الشوق" .

ويشارك في أمسية أسير الشوق عدد من نجوم الطرب وهم: فنان العرب محمد عبده، عبد المجيد عبد الله، عبادي الجوهر، راشد الماجد، اصالة نصري، الذين عانقت أصواتهم كلمات الأمير نواف بن فيصل بن فهد.

وتعد ليلة "أسير الشوق" واحدة من المساءات الموسيقية الاستثنائية في موسم الرياض 2021، تكريمًا للشاعر الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، الملقب بـ"أسير الشوق".

اقرأ أيضا

فيديو.. لقطات عفوية للأمراء من كواليس ليلة "أسير الشوق"

محمد عبده
الأمير نواف بن فيصل
فن
أصالة
موسم الرياض
أسير الشوق

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 588
منذ 24 دقيقة
اللي سماه فنان العرب المجرم الحبيب بو رقيبه
خاب من سماه وخاب الاسم وخاب من يحمله

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابواسامه
صح لسانك ياابو عمار
ابو عمار
اوكي يا ست نللي اتصور انه لم يكن لك مستقبل في السينما بسبب العمر فأنت كبيره الان ويمكن يكون لك دور في المسلسلات فقط
ابو عمار
البيع يختلف عن التبني
ابو عمار
اتمنى ان تتعقل الجزائر ولا تثير المشاكل مع المغرب بسبب قضية البلساريو الغير مجديه والغير مفيده للجزائر ولن تحقق الجزائر شي لو دخلت في...
عبيد
ما تلاحظون إن غالبية الناس في هذا الزمن كل ماكبروا ضعفت عقولهم الله لا يبلانا يالله حسن الخاتمة ويش بقي من العمر

أخر الأخبار

صالح النعيمة يخضع لعملية جراحية
صالح النعيمة يخضع لعملية جراحية
منذ 10 دقائق 1359
أول تعليق من الأميرة هيفاء بعد انتخاب "اليونسكو" لها
أول تعليق من الأميرة هيفاء بعد انتخاب "اليونسكو" لها
منذ 28 دقيقة 1544
"التحالف" يدمر ورشًا للطائرات المسيّرة ومخازن أسلحة في صنعاء
"التحالف" يدمر ورشًا للطائرات المسيّرة ومخازن أسلحة في صنعاء
منذ 42 دقيقة 1383
قبلات الفيشاوي الجريئة لزوجته تثير الجدل
قبلات الفيشاوي الجريئة لزوجته تثير الجدل
منذ 51 دقيقة 660
وظائف شاغرة بشركة المجدوعي للسيارات
وظائف شاغرة بشركة المجدوعي للسيارات
منذ 58 دقيقة 1371
مسؤول مغربي يتحدث عن احتمالية الحرب مع الجزائر
مسؤول مغربي يتحدث عن احتمالية الحرب مع الجزائر
منذ ساعة 1533
اقتصادي: أعداء النفط دائما يريدون أسعار متدنية
اقتصادي: أعداء النفط دائما يريدون أسعار متدنية
منذ ساعة 1391
وظائف شاغرة بجمعية المودة للتنمية الأسرية
وظائف شاغرة بجمعية المودة للتنمية الأسرية
منذ ساعة 1401
شاب يقتل شقيقته بعد اكتشاف حملها سفاحًا
شاب يقتل شقيقته بعد اكتشاف حملها سفاحًا
منذ ساعتين 1084
"التحالف" يشن ضربات جديدة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء
"التحالف" يشن ضربات جديدة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء
منذ ساعتين 1486