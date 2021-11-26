فيديو.. فنان العرب وأصالة يشعلان أمسية "أسير الشوق"

أميرة خالد (صدى):
شاركت الفنانة السورية أصالة نصري، فنان العرب محمد عبده أداء أغنية "على البال"، وذلك خلال حفلهما ضمن فعاليات "ليلة أسير الشوق" .
ويشارك في أمسية أسير الشوق عدد من نجوم الطرب وهم: فنان العرب محمد عبده، عبد المجيد عبد الله، عبادي الجوهر، راشد الماجد، اصالة نصري، الذين عانقت أصواتهم كلمات الأمير نواف بن فيصل بن فهد.
وتعد ليلة "أسير الشوق" واحدة من المساءات الموسيقية الاستثنائية في موسم الرياض 2021، تكريمًا للشاعر الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، الملقب بـ"أسير الشوق".
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