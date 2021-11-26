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فيديو.. لقطات عفوية للأمراء من كواليس ليلة "أسير الشوق"

منذ 6 ساعات
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فيديو.. لقطات عفوية للأمراء من كواليس ليلة "أسير الشوق"

الرياض (صدى):
احتفى كل من الأمير عبد الرحمن بن مساعد، والأمير سعود بن عبد الله، والأمير أحمد بن سلطان، بالأمير نواف بن فيصل بن فهد في أمسية "أسير الشوق"، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ووثق مقطع فيديو احتفاء الأمراء ومعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، وسالم هندي رئيس شركة روتانا.

وتعد ليلة "أسير الشوق" واحدة من المساءات الموسيقية الاستثنائية في موسم الرياض 2021، تكريمًا للشاعر الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، الملقب بـ"أسير الشوق"، بمشاركة كبار الفنانين.

وتمثل تجربة الأمير نواف بن فيصل الملقب بـ"أسير الشوق" عنصر إلهام لعدد كبير من نجوم الفن العربي، والتي تغنى بها كل من: فنان العرب محمد عبده، وعبد المجيد عبد الله، ورابح صقر، وماجد المهندس، وراشد الماجد.

وتجاوزت قصائده التي غناها الفنانون 100 قصيدة عاطفية وشاعرية، وأول أمسياته كانت في عام 1998م.

عبدالرحمن بن مساعد
الامير نواف بن فيصل
موسم الرياض
تركي ال الشيخ
اسير الشوق

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 588
منذ 26 دقيقة
هولاء هم المترفين المذكورين في القران الكريم
سؤالي هل اذا اجتمعنا يوم القيامة سوف نجتمع مع بعض ونضحك اما يلعن بعضنا بعضا

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ابو عمار
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عبيد
ما تلاحظون إن غالبية الناس في هذا الزمن كل ماكبروا ضعفت عقولهم الله لا يبلانا يالله حسن الخاتمة ويش بقي من العمر

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