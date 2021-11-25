"مختص": بعض الدول تتعمد استغلال السائح السعودي خلال فترة الإجازات

علي القحطاني (صدى):
أكد هاني رجب مستشار التسويق السياحي، أنه يتم استغلال فترة الإجازات الصيفية لرفع أسعار الفنادق والمناطق واستغلال السائح السعودي.
وتفصيلاً، قال "رجب": " في الفترة الأخيرة شئ ملفت إن الأسعار زايدة لاسيما السائح السعودي أو السائح العربي بصفة عام لأنه شغوف بالسياحة والخروج عن النطاق المعهودة" .
وأضاف: "وغير مناسب الاستغلال اللي حاصل في بعض أسعار الفنادق والمطاعم لكن برأي يتم استغلالها داخل البلد أفضل من الخارج"، بحسب برنامج "اليوم".
وعن تعمد استغلال السائح السعودي، تابع: "هذه الفترة فترة أجازة ويتم استغلال السائح السعودي فيها فعندما يستهدفون السائح السعودي يرفع السعر أما السائح الأجنبي هيختلف عليه السعر".
وأوضح مستشار التسويق السياحي أن بعض البلدان تستغل هذه الفترة وتقوم بعمل جدولة الإجازات الخاصة بالمستهلك السعودي لمعرفة التوقيت الذي سيحتاج فيه إلى السفر ويتم رفع السعر.