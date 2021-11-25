نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"مختص": بعض الدول تتعمد استغلال السائح السعودي خلال فترة الإجازات

منذ ساعتين
1614
1
"مختص": بعض الدول تتعمد استغلال السائح السعودي خلال فترة الإجازات

علي القحطاني (صدى):
أكد هاني رجب مستشار التسويق السياحي، أنه يتم استغلال فترة الإجازات الصيفية لرفع أسعار الفنادق والمناطق واستغلال السائح السعودي.

وتفصيلاً، قال "رجب": " في الفترة الأخيرة شئ ملفت إن الأسعار زايدة لاسيما السائح السعودي أو السائح العربي بصفة عام لأنه شغوف بالسياحة والخروج عن النطاق المعهودة" .

وأضاف: "وغير مناسب الاستغلال اللي حاصل في بعض أسعار الفنادق والمطاعم لكن برأي يتم استغلالها داخل البلد أفضل من الخارج"، بحسب برنامج "اليوم".

وعن تعمد استغلال السائح السعودي، تابع: "هذه الفترة فترة أجازة ويتم استغلال السائح السعودي فيها فعندما يستهدفون السائح السعودي يرفع السعر أما السائح الأجنبي هيختلف عليه السعر".

وأوضح مستشار التسويق السياحي أن بعض البلدان تستغل هذه الفترة وتقوم بعمل جدولة الإجازات الخاصة بالمستهلك السعودي لمعرفة التوقيت الذي سيحتاج فيه إلى السفر ويتم رفع السعر.

السياحة
رفع الأسعار
الإجازة الدراسية
المناطق السياحية
السياح السعوديين
السائح العربي

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2593
منذ ساعة
مصر والمغرب اسوأ دول ممكن تزورها -- يعتقد ان سرقتك حلال بل وميزه

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

نجاة محمد
ربي يوفقك و الف مبروك
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوالنا وردنا إليك ردا جميلا اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال...
نجاة محمد
ما عندك مراية تشوفي نفسك بشعة و براطمك براطم جمل و البركة في عمليات التجميل
حامد اللقماني
مبروك للهلال الاسيويه كانت عصيه بس سهلوها ليه واصبحت في متناول يديه.
بومشعل
تم تحرير الموصل بمساعدة الحشد الشعبي العراقي من الدواعش

أخر الأخبار

شاب يصور الفتيات في الشارع بشكل مسيء
شاب يصور الفتيات في الشارع بشكل مسيء
منذ دقيقة 25
حملة سيف الإسلام القذافي: القضاء استغل حكم غيابي ضد مرشحنا ولا يجب تسييسه
حملة سيف الإسلام القذافي: القضاء استغل حكم غيابي ضد مرشحنا ولا يجب تسييسه
منذ دقيقتين 1037
"استشاري" يوضح أضرار الاستخدام المستمر للسماعات على الأذن
"استشاري" يوضح أضرار الاستخدام المستمر للسماعات على الأذن
منذ 10 دقائق 1186
الليرة اللبنانية تتراجع لمستوى منخفض متجاوزة 24 ألفا للدولار
الليرة اللبنانية تتراجع لمستوى منخفض متجاوزة 24 ألفا للدولار
منذ 15 دقيقة 1051
بالفيديو.. متسوق خفي بمحلات التصوير وخدمات الطالب للإطاحة بمنتهكي الملكية الفكرية
بالفيديو.. متسوق خفي بمحلات التصوير وخدمات الطالب للإطاحة بمنتهكي الملكية الفكرية
منذ 16 دقيقة 1102
المؤسسة العامة للحبوب تستكمل صرف مستحقات مزارعي القمح المحلي
المؤسسة العامة للحبوب تستكمل صرف مستحقات مزارعي القمح المحلي
منذ 20 دقيقة 1297
مروة راتب عقب وصولها للكويت: أنا أجمل النساء وأشدهن فتنة
مروة راتب عقب وصولها للكويت: أنا أجمل النساء وأشدهن فتنة
منذ 24 دقيقة 496
"أحمد الريسي".. أول عربي يترأس" الإنتربول" الدولي
"أحمد الريسي".. أول عربي يترأس" الإنتربول" الدولي
منذ 34 دقيقة 1306
وزير المالية: نخطط لـ 160 صفقة خصخصة العام المقبل
وزير المالية: نخطط لـ 160 صفقة خصخصة العام المقبل
منذ 36 دقيقة 1348
حسين القحطاني: لا يوجد ما يعيق عمل المرأة في الأرصاد
حسين القحطاني: لا يوجد ما يعيق عمل المرأة في الأرصاد
منذ 47 دقيقة 1339