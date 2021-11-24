نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. لفتة طيبة من سامي الجابر تجاه "عبدالله الدعيع" أثناء حضور نهائي أبطال آسيا

منذ 3 ساعات
5510
2
بالفيديو.. لفتة طيبة من سامي الجابر تجاه "عبدالله الدعيع" أثناء حضور نهائي أبطال آسيا

ماجد محمد (صدى):
أظهر مقطع فيديو لفتة طيبة لنجم الهلال السابق والمنتخب الوطني سامي الجابر تجاه عبد الله الدعيع، حارس مرمى الفريق سابقًا أثناء حضور مباراة نهائي أبطال آسيا الذي فاز الهلال فيها باللقب.

وبين الفيديو حديث ودي بين سامي الجابر وعبدالله الدعيع ، وحاول الاخير تقبيل رأس الجابر الذي رفض وقام بتقبيل يده أثناء تواجدهما في المدرجات في لفتة أثارت إعجاب وتقدير الجماهير.

وكانت جماهير الهلال الحاضرة في محيط ملعب الملك فهد الدولي استوقفت عبد الله الدعيع، حارس مرمى الفريق سابقًا، لحظة وصوله أمس، لحضور نهائي دوري أبطال آسيا، وحرص بعضهم على التقاط صور تذكارية معه الذي كان شديد التجاوب معهم

سامي الجابر
نهائي أبطال آسيا
عبدالله الدعيع

التعليقات

قرم
قرم عدد التعليقات : 569
منذ 3 ساعات
نادي مميز.
بجماهيره ولعيبته وادارته.
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3117
منذ 32 دقيقة
ونعم التربية اقسم بالله العظيم كبرت في عيني زيادة هذولا لاعبين الهلال وبيئتة لله الحمد والشكر اني اشجع الزعيم الملكي العالمي

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

المدفعية الاتفاقيه
غريبه ظاهره جديدة
kkkk
مبرووووك للوطن ولكل زعيم عالمي والاسويه صعبه قويه
kkkk
مبرووووك للوطن ولكل زعيم عالمي والاسويه صعبه قويه
ABDALRHMANFF14
غباء ما أقول إلا غباء ؟!
kkkk
مبرووووك للوطن ولكل زعيم عالمي والاسويه صعبه قويه

أخر الأخبار

"الشورى" تطالب هيئة الكهرباء بتخفيض التعريفات
"الشورى" تطالب هيئة الكهرباء بتخفيض التعريفات
منذ 9 دقائق 1378
صورة نادرة تجمع جلالة الملك خالد بن عبد العزيز بالشيخ راشد بن أحمد
صورة نادرة تجمع جلالة الملك خالد بن عبد العزيز بالشيخ راشد بن أحمد
منذ 14 دقيقة 1297
"استشاري" يوضح تأثير زيادة الوزن على الرغبة الجنسية للرجال
"استشاري" يوضح تأثير زيادة الوزن على الرغبة الجنسية للرجال
منذ 19 دقيقة 1477
القوات الخاصة للأمن والحماية تعلن عن نتائج القبول للوظائف العسكرية النسائية
القوات الخاصة للأمن والحماية تعلن عن نتائج القبول للوظائف العسكرية النسائية
منذ 24 دقيقة 1387
شاهد.. تغير ملامح فاطمة الأنصاري يصدم المتابعين
شاهد.. تغير ملامح فاطمة الأنصاري يصدم المتابعين
منذ 28 دقيقة 457
"الشورى": على هيئة الترفيه رفع نسبة الفعاليات المقامة خارج المدن الكبرى
"الشورى": على هيئة الترفيه رفع نسبة الفعاليات المقامة خارج المدن الكبرى
منذ 34 دقيقة 1379
استدعاء بعض أجهزة "iPhone 12"
استدعاء بعض أجهزة "iPhone 12"
منذ 39 دقيقة 1478
"جوجل" يحتفل بذكرى ميلاد الشاعر السوداني محمد الفيتوري
"جوجل" يحتفل بذكرى ميلاد الشاعر السوداني محمد الفيتوري
منذ 44 دقيقة 372
معلمة تفقد وعيها امام الطلاب
معلمة تفقد وعيها امام الطلاب
منذ 49 دقيقة 470
تفاصيل جديدة في قتل مواطن لزوجته بـ "الأسيد"
تفاصيل جديدة في قتل مواطن لزوجته بـ "الأسيد"
منذ 59 دقيقة 13030