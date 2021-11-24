بالفيديو.. لفتة طيبة من سامي الجابر تجاه "عبدالله الدعيع" أثناء حضور نهائي أبطال آسيا

ماجد محمد (صدى):
أظهر مقطع فيديو لفتة طيبة لنجم الهلال السابق والمنتخب الوطني سامي الجابر تجاه عبد الله الدعيع، حارس مرمى الفريق سابقًا أثناء حضور مباراة نهائي أبطال آسيا الذي فاز الهلال فيها باللقب.
وبين الفيديو حديث ودي بين سامي الجابر وعبدالله الدعيع ، وحاول الاخير تقبيل رأس الجابر الذي رفض وقام بتقبيل يده أثناء تواجدهما في المدرجات في لفتة أثارت إعجاب وتقدير الجماهير.
وكانت جماهير الهلال الحاضرة في محيط ملعب الملك فهد الدولي استوقفت عبد الله الدعيع، حارس مرمى الفريق سابقًا، لحظة وصوله أمس، لحضور نهائي دوري أبطال آسيا، وحرص بعضهم على التقاط صور تذكارية معه الذي كان شديد التجاوب معهم